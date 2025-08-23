עוד על ALLIN

All in סֵמֶל

All in מְחִיר(ALLIN)

1 ALLIN ל USDמחיר חי:

$0.1988
$0.1988$0.1988
+0.70%1D
USD
All in (ALLIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:19:48 (UTC+8)

All in (ALLIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.1957
$ 0.1957$ 0.1957
24 שעות נמוך
$ 0.2028
$ 0.2028$ 0.2028
גבוה 24 שעות

$ 0.1957
$ 0.1957$ 0.1957

$ 0.2028
$ 0.2028$ 0.2028

$ 4.902338953333745
$ 4.902338953333745$ 4.902338953333745

$ 0.003973322646943962
$ 0.003973322646943962$ 0.003973322646943962

0.00%

+0.70%

+12.44%

+12.44%

All in (ALLIN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.1988. במהלך 24 השעות האחרונות, ALLIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.1957 לבין שיא של $ 0.2028, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ALLINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.902338953333745, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003973322646943962.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ALLIN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.44% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

All in (ALLIN) מידע שוק

No.2721

$ 190.59K
$ 190.59K$ 190.59K

$ 54.81K
$ 54.81K$ 54.81K

$ 198.80K
$ 198.80K$ 198.80K

958.71K
958.71K 958.71K

1,000,000
1,000,000 1,000,000

960,724.373261
960,724.373261 960,724.373261

95.87%

ETH

שווי השוק הנוכחי של All in הוא $ 190.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 54.81K. ההיצע במחזור של ALLIN הוא 958.71K, עם היצע כולל של 960724.373261. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 198.80K.

All in (ALLIN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של All inהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.001382+0.70%
30 ימים$ +0.0036+1.84%
60 ימים$ +0.0301+17.84%
90 ימים$ -0.0266-11.81%
All in שינוי מחיר היום

היום,ALLIN רשם שינוי של $ +0.001382 (+0.70%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

All in שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0036 (+1.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

All in שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ALLIN ראה שינוי של $ +0.0301 (+17.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

All in שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0266 (-11.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של All in (ALLIN)?

בדוק את All in עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAll in (ALLIN)

All In is a project that focuses on AI and specializes in developing utilities and managed services that empower communities and projects to harness the full potential of AI technology.

All in זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול All inההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקALLIN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים All inאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAll in לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

All inתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה All in (ALLIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות All in (ALLIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור All in.

בדוק את All in תחזית המחיר עכשיו‏!

All in (ALLIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של All in (ALLIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ALLIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות All in (ALLIN)

מחפש איך לקנותAll in? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש All inב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ALLIN למטבעות מקומיים

All in מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של All in, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAll in הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על All in

כמה שווה All in (ALLIN) היום?
החי ALLINהמחיר ב USD הוא 0.1988 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ALLIN ל USD?
המחיר הנוכחי של ALLIN ל USD הוא $ 0.1988. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של All in?
שווי השוק של ALLIN הוא $ 190.59K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ALLIN?
ההיצע במחזור של ALLIN הוא 958.71K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ALLIN?
‏‏ALLIN השיג מחיר שיא (ATH) של 4.902338953333745 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ALLIN?
ALLIN ‏‏רשם מחירATL של 0.003973322646943962 USD.
מהו נפח המסחר של ALLIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ALLIN הוא $ 54.81K USD.
האם ALLIN יעלה השנה?
ALLIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ALLIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:19:48 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

