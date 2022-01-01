ALEX Lab (ALEX) ניתוח טכני היום דף ALEX Lab הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALEX מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של ALEX Lab למטה. הירשם

ALEX Lab (ALEX) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

ALEX Lab זרימת הון זרימת נטו פנימה ALEXUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.