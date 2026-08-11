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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alchemist AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alchemist AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Alchemist AI (ALCH) ניתוח טכני היום

Alchemist AI (ALCH) ניתוח טכני היום

דף Alchemist AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ALCH מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alchemist AI למטה.

Alchemist AI (ALCH) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.02736--+0.99%+0.18%-62.24%
למידע נוסף על Alchemist AI מחיר

Alchemist AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alchemist AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.02741
0.02741
R2
0.02741
0.0274
R1
0.0274
0.0274
PP
0.0274
0.0274
S1
0.02739
0.02739
S2
0.02739
0.02739
S3
0.02738
0.02739

Alchemist AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.04M
$7.86 M
$7.90 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.09 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.08 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.29 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.26 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Alchemist AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהALCHUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.03
2026-08-20$0.00 M0.03
2026-08-19$0.00 M0.03
2026-08-18$0.00 M0.02
2026-08-17$0.00 M0.02

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Alchemist AI (ALCH) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Alchemist AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTALCH
$0.02736
$0.02736$0.02736
+0.62%
1.95M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ALCH-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ALCH
ALCH
USD
USD

1 ALCH = 0.02736 USD

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