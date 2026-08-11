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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AKEDO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על AKEDO, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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AKEDO (AKE) ניתוח טכני היום

AKEDO (AKE) ניתוח טכני היום

דף AKEDO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AKEDO למטה.

AKEDO (AKE) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.008395--+17.75%+406.66%+2,300.62%
למידע נוסף על AKEDO מחיר

AKEDO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AKEDO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 16
נייטרלי 1
קנה 9
ממוצעים נעים:מכירה חזקהמכור 12נייטרלי 0קנה 2
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 4נייטרלי 1קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.008418
0.008415
R2
0.008415
0.008413
R1
0.008413
0.008412
PP
0.00841
0.00841
S1
0.008408
0.008408
S2
0.008405
0.008407
S3
0.008403
0.008405

AKEDO אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.71M
$3.86 M
$4.56 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.39M
קניות פעילות ל-3 ימים
$8.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$7.71 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
1.58M
קניות פעילות ל-7 ימים
$62.66 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$61.08 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

AKEDO זרימת הון

זרימת נטו פנימהAKEUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.01 M0.01
2026-08-20$0.02 M0.01
2026-08-19$0.03 M0.01
2026-08-18-$0.16 M0.01
2026-08-17$0.17 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAKE
$0.008395
$0.008395$0.008395
-0.76%
66.33M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AKE-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AKE
AKE
USD
USD

1 AKE = 0.008395 USD

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