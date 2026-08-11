AKEDO (AKE) ניתוח טכני היום דף AKEDO הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AKE מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של AKEDO למטה. הירשם

AKEDO (AKE) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.008395 -- +17.75% +406.66% +2,300.62%

AKEDO אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של AKEDO במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 16 נייטרלי 1 קנה 9 ממוצעים נעים : מכירה חזקה מכור 12 נייטרלי 0 קנה 2 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 4 נייטרלי 1 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.008418 0.008415 R2 0.008415 0.008413 R1 0.008413 0.008412 PP 0.00841 0.00841 S1 0.008408 0.008408 S2 0.008405 0.008407 S3 0.008403 0.008405

AKEDO אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.71M $3.86 M $4.56 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.39M קניות פעילות ל-3 ימים $8.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $7.71 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 1.58M קניות פעילות ל-7 ימים $62.66 M מכירות פעילות ל-7 ימים $61.08 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. AKEDO זרימת הון זרימת נטו פנימה AKEUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.01 M 0.01 2026-08-20 $0.02 M 0.01 2026-08-19 $0.03 M 0.01 2026-08-18 -$0.16 M 0.01 2026-08-17 $0.17 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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