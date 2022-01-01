She Rises (AKA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי She Rises (AKA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

She Rises (AKA) מידע Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games. אתר רשמי: akasha.bloomverse.io סייר בלוקים: https://solscan.io/token/4TwC4AiF1uUSHES2eBftGqemp6TqjEnKghqiH6dFpump קנה AKAעכשיו!

She Rises (AKA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור She Rises (AKA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M שיא כל הזמנים: $ 0.06195 $ 0.06195 $ 0.06195 שפל כל הזמנים: $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 $ 0.00081776249475836 מחיר נוכחי: $ 0.0013684 $ 0.0013684 $ 0.0013684 למידע נוסף על She Rises (AKA) מחיר

She Rises (AKA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של She Rises (AKA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AKA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AKAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AKAטוקניומיקה, חקרו אתAKAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AKA מעוניין להוסיף את She Rises (AKA) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AKA, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AKA ב-MEXC עכשיו!

She Rises (AKA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AKAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AKA עכשיו את היסטוריית המחירים!

AKA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AKA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AKA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AKAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

