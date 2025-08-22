She Rises (AKA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0012964. במהלך 24 השעות האחרונות, AKA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012812 לבין שיא של $ 0.0017612, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.057281674782330164, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00081776249475836.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKA השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -23.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-39.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
She Rises (AKA) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של She Rises הוא $ 1.30M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 102.72K. ההיצע במחזור של AKA הוא 999.99M, עם היצע כולל של 999991183.47. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.30M.
She Rises (AKA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של She Risesהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000403574
-23.74%
30 ימים
$ -0.0005063
-28.09%
60 ימים
$ -0.000096
-6.90%
90 ימים
$ -0.0009312
-41.81%
She Rises שינוי מחיר היום
היום,AKA רשם שינוי של $ -0.000403574 (-23.74%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
She Rises שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0005063 (-28.09%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
She Rises שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AKA ראה שינוי של $ -0.000096 (-6.90%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
She Rises שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0009312 (-41.81%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של She Rises (AKA)?
Akasha DAO is a decentralized, community-governed platform powered by its native token. Akasha DAO aims to redefine the creation and management of AI agents, both within and beyond the BLOOM ecosystem, enabling users of all skill levels to easily develop and deploy AI agents, build businesses, and create games.
She Rises זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול She Risesההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAKA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים She Risesאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךShe Rises לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
She Risesתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה She Rises (AKA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות She Rises (AKA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור She Rises.
הבנת הטוקנומיקה של She Rises (AKA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AKA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות She Rises (AKA)
מחפש איך לקנותShe Rises? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש She Risesב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
