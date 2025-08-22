Ajuna Network (AJUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001095. במהלך 24 השעות האחרונות, AJUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001095 לבין שיא של $ 0.001095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AJUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07959326945580884, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000601804700361524.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AJUN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+111.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ajuna Network (AJUN) מידע שוק
No.7339
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 547.50K
$ 547.50K$ 547.50K
0.00
0.00 0.00
500,000,000
500,000,000 500,000,000
499,999,992.4957381
499,999,992.4957381 499,999,992.4957381
0.00%
AJUN
שווי השוק הנוכחי של Ajuna Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AJUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 499999992.4957381. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.50K.
Ajuna Network (AJUN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ajuna Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ +0.00012
+12.30%
60 ימים
$ +0.00008
+7.88%
90 ימים
$ -0.000138
-11.20%
Ajuna Network שינוי מחיר היום
היום,AJUN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ajuna Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00012 (+12.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ajuna Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AJUN ראה שינוי של $ +0.00008 (+7.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ajuna Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000138 (-11.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.
Ajuna Networkתחזית מחיר (USD)
