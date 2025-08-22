עוד על AJUN

Ajuna Network סֵמֶל

Ajuna Network מְחִיר(AJUN)

1 AJUN ל USDמחיר חי:

$0.001095
0.00%1D
USD
Ajuna Network (AJUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:49:13 (UTC+8)

Ajuna Network (AJUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.001095
24 שעות נמוך
$ 0.001095
גבוה 24 שעות

$ 0.001095
$ 0.001095
$ 0.07959326945580884
$ 0.000601804700361524
0.00%

0.00%

+111.79%

+111.79%

Ajuna Network (AJUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001095. במהלך 24 השעות האחרונות, AJUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.001095 לבין שיא של $ 0.001095, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AJUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07959326945580884, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000601804700361524.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AJUN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+111.79% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ajuna Network (AJUN) מידע שוק

No.7339

$ 0.00
$ 0.00
$ 547.50K
0.00
500,000,000
499,999,992.4957381
0.00%

AJUN

שווי השוק הנוכחי של Ajuna Network הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AJUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 499999992.4957381. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 547.50K.

Ajuna Network (AJUN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ajuna Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ +0.00012+12.30%
60 ימים$ +0.00008+7.88%
90 ימים$ -0.000138-11.20%
Ajuna Network שינוי מחיר היום

היום,AJUN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ajuna Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00012 (+12.30%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ajuna Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AJUN ראה שינוי של $ +0.00008 (+7.88%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ajuna Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000138 (-11.20%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ajuna Network (AJUN)?

בדוק את Ajuna Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAjuna Network (AJUN)

Explore the cutting edge of gaming with Ajuna Network, the premier blockchain gaming chain on Polkadot. Powered by the dynamic AJUN token, Ajuna is set to revolutionize mobile gaming with thrilling titles like the immersive Awesome Ajuna Avatars and the adventurous Big Ballz of Bajun. Anticipate the launch of our flagship game, Battle Mogs, set to redefine gaming standards. As a leading technology provider, Ajuna excels in integrating game engines such as Unity and Unreal, boasting endorsements from the community and robust support from the Polkadot treasury. Gear up for an unparalleled gaming experience with Ajuna Network.

Ajuna Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ajuna Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAJUN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ajuna Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAjuna Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ajuna Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ajuna Network (AJUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ajuna Network (AJUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ajuna Network.

בדוק את Ajuna Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Ajuna Network (AJUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ajuna Network (AJUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AJUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ajuna Network (AJUN)

מחפש איך לקנותAjuna Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ajuna Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AJUN למטבעות מקומיים

1 Ajuna Network(AJUN) ל VND
28.814925
1 Ajuna Network(AJUN) ל AUD
A$0.0016863
1 Ajuna Network(AJUN) ל GBP
0.0008103
1 Ajuna Network(AJUN) ל EUR
0.00093075
1 Ajuna Network(AJUN) ל USD
$0.001095
1 Ajuna Network(AJUN) ל MYR
RM0.004599
1 Ajuna Network(AJUN) ל TRY
0.044895
1 Ajuna Network(AJUN) ל JPY
¥0.160965
1 Ajuna Network(AJUN) ל ARS
ARS$1.446495
1 Ajuna Network(AJUN) ל RUB
0.088257
1 Ajuna Network(AJUN) ל INR
0.0959001
1 Ajuna Network(AJUN) ל IDR
Rp17.66128785
1 Ajuna Network(AJUN) ל KRW
1.5208236
1 Ajuna Network(AJUN) ל PHP
0.06214125
1 Ajuna Network(AJUN) ל EGP
￡E.0.05311845
1 Ajuna Network(AJUN) ל BRL
R$0.0059568
1 Ajuna Network(AJUN) ל CAD
C$0.0015111
1 Ajuna Network(AJUN) ל BDT
0.1319913
1 Ajuna Network(AJUN) ל NGN
1.67174745
1 Ajuna Network(AJUN) ל COP
$4.38
1 Ajuna Network(AJUN) ל ZAR
R.0.01919535
1 Ajuna Network(AJUN) ל UAH
0.0448512
1 Ajuna Network(AJUN) ל VES
Bs0.1533
1 Ajuna Network(AJUN) ל CLP
$1.050105
1 Ajuna Network(AJUN) ל PKR
Rs0.30792495
1 Ajuna Network(AJUN) ל KZT
0.5833722
1 Ajuna Network(AJUN) ל THB
฿0.03553275
1 Ajuna Network(AJUN) ל TWD
NT$0.0333756
1 Ajuna Network(AJUN) ל AED
د.إ0.00401865
1 Ajuna Network(AJUN) ל CHF
Fr0.000876
1 Ajuna Network(AJUN) ל HKD
HK$0.00855195
1 Ajuna Network(AJUN) ל AMD
֏0.4146108
1 Ajuna Network(AJUN) ל MAD
.د.م0.00982215
1 Ajuna Network(AJUN) ל MXN
$0.0204108
1 Ajuna Network(AJUN) ל SAR
ريال0.00410625
1 Ajuna Network(AJUN) ל PLN
0.0039858
1 Ajuna Network(AJUN) ל RON
лв0.0047304
1 Ajuna Network(AJUN) ל SEK
kr0.0104244
1 Ajuna Network(AJUN) ל BGN
лв0.00182865
1 Ajuna Network(AJUN) ל HUF
Ft0.37244235
1 Ajuna Network(AJUN) ל CZK
0.02298405
1 Ajuna Network(AJUN) ל KWD
د.ك0.000333975
1 Ajuna Network(AJUN) ל ILS
0.0037011
1 Ajuna Network(AJUN) ל AOA
Kz0.99816915
1 Ajuna Network(AJUN) ל BHD
.د.ب0.000412815
1 Ajuna Network(AJUN) ל BMD
$0.001095
1 Ajuna Network(AJUN) ל DKK
kr0.0069861
1 Ajuna Network(AJUN) ל HNL
L0.02839335
1 Ajuna Network(AJUN) ל MUR
0.0499758
1 Ajuna Network(AJUN) ל NAD
$0.0191406
1 Ajuna Network(AJUN) ל NOK
kr0.0110814
1 Ajuna Network(AJUN) ל NZD
$0.0018615
1 Ajuna Network(AJUN) ל PAB
B/.0.001095
1 Ajuna Network(AJUN) ל PGK
K0.0045771
1 Ajuna Network(AJUN) ל QAR
ر.ق0.00395295
1 Ajuna Network(AJUN) ל RSD
дин.0.1097409

Ajuna Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ajuna Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAjuna Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ajuna Network

כמה שווה Ajuna Network (AJUN) היום?
החי AJUNהמחיר ב USD הוא 0.001095 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AJUN ל USD?
המחיר הנוכחי של AJUN ל USD הוא $ 0.001095. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ajuna Network?
שווי השוק של AJUN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AJUN?
ההיצע במחזור של AJUN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AJUN?
‏‏AJUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07959326945580884 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AJUN?
AJUN ‏‏רשם מחירATL של 0.000601804700361524 USD.
מהו נפח המסחר של AJUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AJUN הוא $ 0.00 USD.
האם AJUN יעלה השנה?
AJUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AJUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Ajuna Network (AJUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.

