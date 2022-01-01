AIXCB by Virtuals (AIXCB) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AIXCB by Virtuals (AIXCB), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AIXCB by Virtuals (AIXCB) מידע aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects. אתר רשמי: https://aixcbcapital.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/GqnZQE5MPu2Msqwq8k2VTmHvMQKccR6HKd8hbx39v3CU קנה AIXCBעכשיו!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIXCB by Virtuals (AIXCB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.39M $ 2.39M $ 2.39M ההיצע הכולל: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M אספקה במחזור: $ 993.51M $ 993.51M $ 993.51M FDV (שווי מדולל מלא): $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M שיא כל הזמנים: $ 0.0635 $ 0.0635 $ 0.0635 שפל כל הזמנים: $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 $ 0.000575701489026845 מחיר נוכחי: $ 0.002401 $ 0.002401 $ 0.002401 למידע נוסף על AIXCB by Virtuals (AIXCB) מחיר

AIXCB by Virtuals (AIXCB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AIXCB by Virtuals (AIXCB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIXCB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIXCBהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIXCBטוקניומיקה, חקרו אתAIXCBהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIXCB מעוניין להוסיף את AIXCB by Virtuals (AIXCB) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIXCB, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIXCB ב-MEXC עכשיו!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIXCBעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIXCB עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIXCB חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIXCB עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIXCB משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIXCBעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

