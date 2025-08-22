AIXCB by Virtuals (AIXCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002945. במהלך 24 השעות האחרונות, AIXCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0026 לבין שיא של $ 0.00313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIXCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11715465291895416, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000575701489026845.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIXCB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של AIXCB by Virtuals הוא $ 2.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 303.39. ההיצע במחזור של AIXCB הוא 993.51M, עם היצע כולל של 993506898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.95M.
AIXCB by Virtuals (AIXCB) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AIXCB by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00018498
-5.91%
30 ימים
$ +0.000033
+1.13%
60 ימים
$ -0.002801
-48.75%
90 ימים
$ -0.007637
-72.17%
AIXCB by Virtuals שינוי מחיר היום
היום,AIXCB רשם שינוי של $ -0.00018498 (-5.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000033 (+1.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIXCB ראה שינוי של $ -0.002801 (-48.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007637 (-72.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIXCB by Virtuals (AIXCB)?
aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.
