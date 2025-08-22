עוד על AIXCB

AIXCB by Virtuals סֵמֶל

AIXCB by Virtuals מְחִיר(AIXCB)

1 AIXCB ל USDמחיר חי:

$0.002945
$0.002945$0.002945
-5.91%1D
USD
AIXCB by Virtuals (AIXCB) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:04 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026
24 שעות נמוך
$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313
גבוה 24 שעות

$ 0.0026
$ 0.0026$ 0.0026

$ 0.00313
$ 0.00313$ 0.00313

$ 0.11715465291895416
$ 0.11715465291895416$ 0.11715465291895416

$ 0.000575701489026845
$ 0.000575701489026845$ 0.000575701489026845

0.00%

-5.91%

-3.00%

-3.00%

AIXCB by Virtuals (AIXCB) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.002945. במהלך 24 השעות האחרונות, AIXCB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0026 לבין שיא של $ 0.00313, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIXCBהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.11715465291895416, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000575701489026845.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIXCB השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -5.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) מידע שוק

No.1707

$ 2.93M
$ 2.93M$ 2.93M

$ 303.39
$ 303.39$ 303.39

$ 2.95M
$ 2.95M$ 2.95M

993.51M
993.51M 993.51M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

993,506,898
993,506,898 993,506,898

99.35%

BASE

שווי השוק הנוכחי של AIXCB by Virtuals הוא $ 2.93M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 303.39. ההיצע במחזור של AIXCB הוא 993.51M, עם היצע כולל של 993506898. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.95M.

AIXCB by Virtuals (AIXCB) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AIXCB by Virtualsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00018498-5.91%
30 ימים$ +0.000033+1.13%
60 ימים$ -0.002801-48.75%
90 ימים$ -0.007637-72.17%
AIXCB by Virtuals שינוי מחיר היום

היום,AIXCB רשם שינוי של $ -0.00018498 (-5.91%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000033 (+1.13%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIXCB ראה שינוי של $ -0.002801 (-48.75%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AIXCB by Virtuals שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.007637 (-72.17%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIXCB by Virtuals (AIXCB)?

בדוק את AIXCB by Virtuals עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAIXCB by Virtuals (AIXCB)

aixCB Capital is a community-driven AI Agent venture capital initiative committed to identifying, supporting, and investing in visionary founders shaping the future of early-stage AI, AI Agents, and DeSci projects.

AIXCB by Virtuals זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIXCB by Virtualsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIXCB את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIXCB by Virtualsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIXCB by Virtuals לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AIXCB by Virtualsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIXCB by Virtuals (AIXCB) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIXCB by Virtuals (AIXCB) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIXCB by Virtuals.

בדוק את AIXCB by Virtuals תחזית המחיר עכשיו‏!

AIXCB by Virtuals (AIXCB) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIXCB by Virtuals (AIXCB) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIXCB הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AIXCB by Virtuals (AIXCB)

מחפש איך לקנותAIXCB by Virtuals? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIXCB by Virtualsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIXCB למטבעות מקומיים

1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל VND
77.497675
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל AUD
A$0.00450585
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל GBP
0.0021793
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל EUR
0.00250325
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל USD
$0.002945
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל MYR
RM0.012369
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל TRY
0.12071555
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל JPY
¥0.432915
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל ARS
ARS$3.890345
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל RUB
0.2380738
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל INR
0.25789365
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל IDR
Rp47.49999335
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל KRW
4.0845972
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל PHP
0.16683425
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל EGP
￡E.0.14280305
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל BRL
R$0.0159619
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל CAD
C$0.0040641
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל BDT
0.3582887
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל NGN
4.50305225
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל COP
$11.8272967
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל ZAR
R.0.0516553
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל UAH
0.12207025
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל VES
Bs0.4123
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל CLP
$2.824255
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל PKR
Rs0.8349664
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל KZT
1.5756928
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל THB
฿0.0955358
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל TWD
NT$0.0897047
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל AED
د.إ0.01080815
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל CHF
Fr0.002356
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל HKD
HK$0.02300045
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל AMD
֏1.1244599
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל MAD
.د.م0.026505
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל MXN
$0.0548948
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל SAR
ريال0.01104375
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל PLN
0.0107198
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל RON
лв0.0127224
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל SEK
kr0.0280364
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל BGN
лв0.00491815
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל HUF
Ft1.0013589
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל CZK
0.06181555
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל KWD
د.ك0.000898225
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל ILS
0.00992465
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל AOA
Kz2.68457365
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל BHD
.د.ب0.001110265
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל BMD
$0.002945
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל DKK
kr0.0187891
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל HNL
L0.0771001
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל MUR
0.1344098
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל NAD
$0.05162585
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל NOK
kr0.02971505
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל NZD
$0.0050065
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל PAB
B/.0.002945
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל PGK
K0.0124279
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל QAR
ر.ق0.01069035
1 AIXCB by Virtuals(AIXCB) ל RSD
дин.0.29511845

למובן מעמיק יותר של AIXCB by Virtuals, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAIXCB by Virtuals הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AIXCB by Virtuals

כמה שווה AIXCB by Virtuals (AIXCB) היום?
החי AIXCBהמחיר ב USD הוא 0.002945 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIXCB ל USD?
המחיר הנוכחי של AIXCB ל USD הוא $ 0.002945. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIXCB by Virtuals?
שווי השוק של AIXCB הוא $ 2.93M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIXCB?
ההיצע במחזור של AIXCB הוא 993.51M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIXCB?
‏‏AIXCB השיג מחיר שיא (ATH) של 0.11715465291895416 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIXCB?
AIXCB ‏‏רשם מחירATL של 0.000575701489026845 USD.
מהו נפח המסחר של AIXCB?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIXCB הוא $ 303.39 USD.
האם AIXCB יעלה השנה?
AIXCB ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIXCB תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:59:04 (UTC+8)

AIXCB by Virtuals (AIXCB) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AIXCB-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIXCB
AIXCB
USD
USD

1 AIXCB = 0.002945 USD

