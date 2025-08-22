AthenaX9 (AIX9) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000975. במהלך 24 השעות האחרונות, AIX9 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000973 לבין שיא של $ 0.000989, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIX9השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.009417529216895617, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000552136560158869.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIX9 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AthenaX9 (AIX9) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של AthenaX9 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 8.73K. ההיצע במחזור של AIX9 הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 975.00K.
AthenaX9 (AIX9) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AthenaX9היום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000098
-0.10%
30 ימים
$ +0.000119
+13.90%
60 ימים
$ +0.000422
+76.31%
90 ימים
$ +0.000246
+33.74%
AthenaX9 שינוי מחיר היום
היום,AIX9 רשם שינוי של $ -0.00000098 (-0.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AthenaX9 שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000119 (+13.90%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AthenaX9 שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIX9 ראה שינוי של $ +0.000422 (+76.31%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AthenaX9 שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000246 (+33.74%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AthenaX9 (AIX9)?
AthenaX9 is an innovative CFO AI agent that transforms financial decision-making in cryptocurrency markets through its sophisticated market intelligence capabilities. AthenaX9 functions as a strategic financial officer by combining real-time blockchain analytics across 18+ EVM-compatible chains with advanced social sentiment analysis. What sets it apart is its ability to detect and analyze institutional movements, track smart money flows, and provide comprehensive DeFi protocol insights - all while serving as an intelligent financial advisor. For organizations navigating the complex crypto landscape, AthenaX9 delivers actionable intelligence for treasury management, risk assessment, and investment opportunities, enabling data-driven financial strategies that adapt to market dynamics.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.