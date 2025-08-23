AI Voice Agents (AIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001731. במהלך 24 השעות האחרונות, AIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001656 לבין שיא של $ 0.000183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05191103641611002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000146898176064245.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIVA השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AI Voice Agents (AIVA) מידע שוק
No.4589
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K
$ 173.10K
$ 173.10K$ 173.10K
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של AI Voice Agents הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.23K. ההיצע במחזור של AIVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.10K.
AI Voice Agents (AIVA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AI Voice Agentsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000007394
-4.10%
30 ימים
$ -0.0000989
-36.37%
60 ימים
$ -0.0000489
-22.03%
90 ימים
$ -0.0002759
-61.45%
AI Voice Agents שינוי מחיר היום
היום,AIVA רשם שינוי של $ -0.000007394 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AI Voice Agents שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000989 (-36.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AI Voice Agents שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIVA ראה שינוי של $ -0.0000489 (-22.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AI Voice Agents שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002759 (-61.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Voice Agents (AIVA)?
AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.
AI Voice Agentsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AI Voice Agents (AIVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Voice Agents (AIVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Voice Agents.
הבנת הטוקנומיקה של AI Voice Agents (AIVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AI Voice Agents (AIVA)
מחפש איך לקנותAI Voice Agents? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI Voice Agentsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
