AI Voice Agents סֵמֶל

AI Voice Agents מְחִיר(AIVA)

1 AIVA ל USDמחיר חי:

$0.0001725
$0.0001725$0.0001725
-4.11%1D
USD
AI Voice Agents (AIVA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:19:19 (UTC+8)

AI Voice Agents (AIVA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0001656
$ 0.0001656$ 0.0001656
24 שעות נמוך
$ 0.000183
$ 0.000183$ 0.000183
גבוה 24 שעות

$ 0.0001656
$ 0.0001656$ 0.0001656

$ 0.000183
$ 0.000183$ 0.000183

$ 0.05191103641611002
$ 0.05191103641611002$ 0.05191103641611002

$ 0.000146898176064245
$ 0.000146898176064245$ 0.000146898176064245

+0.93%

-4.10%

-6.18%

-6.18%

AI Voice Agents (AIVA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0001731. במהלך 24 השעות האחרונות, AIVA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0001656 לבין שיא של $ 0.000183, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIVAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.05191103641611002, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000146898176064245.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIVA השתנה ב +0.93% במהלך השעה האחרונה, -4.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Voice Agents (AIVA) מידע שוק

No.4589

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.23K
$ 12.23K$ 12.23K

$ 173.10K
$ 173.10K$ 173.10K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של AI Voice Agents הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 12.23K. ההיצע במחזור של AIVA הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 173.10K.

AI Voice Agents (AIVA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AI Voice Agentsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000007394-4.10%
30 ימים$ -0.0000989-36.37%
60 ימים$ -0.0000489-22.03%
90 ימים$ -0.0002759-61.45%
AI Voice Agents שינוי מחיר היום

היום,AIVA רשם שינוי של $ -0.000007394 (-4.10%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AI Voice Agents שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000989 (-36.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AI Voice Agents שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIVA ראה שינוי של $ -0.0000489 (-22.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AI Voice Agents שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0002759 (-61.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Voice Agents (AIVA)?

בדוק את AI Voice Agents עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAI Voice Agents (AIVA)

AI Voice Agents is a platform enabling the creation, licensing, and monetization of personalized voice models. Users can interact with voice-enabled AI agents, build their own talking agents, and clone their voices. Additionally, the platform offers a wide array of tools designed to streamline content creation and provide engaging user experiences.

AI Voice Agents זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AI Voice Agentsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIVA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AI Voice Agentsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAI Voice Agents לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AI Voice Agentsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Voice Agents (AIVA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Voice Agents (AIVA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Voice Agents.

בדוק את AI Voice Agents תחזית המחיר עכשיו‏!

AI Voice Agents (AIVA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Voice Agents (AIVA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIVA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AI Voice Agents (AIVA)

מחפש איך לקנותAI Voice Agents? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI Voice Agentsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIVA למטבעות מקומיים

AI Voice Agents מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AI Voice Agents, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAI Voice Agents הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AI Voice Agents

כמה שווה AI Voice Agents (AIVA) היום?
החי AIVAהמחיר ב USD הוא 0.0001731 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIVA ל USD?
המחיר הנוכחי של AIVA ל USD הוא $ 0.0001731. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Voice Agents?
שווי השוק של AIVA הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIVA?
ההיצע במחזור של AIVA הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIVA?
‏‏AIVA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.05191103641611002 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIVA?
AIVA ‏‏רשם מחירATL של 0.000146898176064245 USD.
מהו נפח המסחר של AIVA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIVA הוא $ 12.23K USD.
האם AIVA יעלה השנה?
AIVA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIVA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
AI Voice Agents (AIVA) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

