AI STARPOWERFRAGMENT מחיר היום

מחיר AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) בזמן אמת היום הוא $ 1.915, עם שינוי של 2.14% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AISPF ל USD הוא $ 1.915 לכל AISPF.

AI STARPOWERFRAGMENT כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AISPF. ב‑24 השעות האחרונות, AISPF סחר בין $ 1.904 (נמוך) ל $ 2.001 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AISPF נע ב -3.82% בשעה האחרונה ו -12.04% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 22.03K.

AI STARPOWERFRAGMENT (AISPF) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 22.03K$ 22.03K $ 22.03K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 40.22M$ 40.22M $ 40.22M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 21,000,000 21,000,000 21,000,000 בלוקצ'יין ציבורי BSC

שווי השוק הנוכחי של AI STARPOWERFRAGMENT הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 22.03K. ההיצע במחזור של AISPF הוא --, עם היצע כולל של 21000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 40.22M.