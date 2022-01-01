AiRight (AIRI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AiRight (AIRI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AiRight (AIRI) מידע AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights. אתר רשמי: https://www.airight.io/ מסמך לבן: https://docs.airight.io/whitepaper/introduction סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x7e2a35c746f2f7c240b664f1da4dd100141ae71f קנה AIRIעכשיו!

AiRight (AIRI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AiRight (AIRI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 50.23K $ 50.23K $ 50.23K ההיצע הכולל: $ 1.86B $ 1.86B $ 1.86B אספקה במחזור: $ 256.26M $ 256.26M $ 256.26M FDV (שווי מדולל מלא): $ 372.40K $ 372.40K $ 372.40K שיא כל הזמנים: $ 0.016499 $ 0.016499 $ 0.016499 שפל כל הזמנים: $ 0.000130302896071541 $ 0.000130302896071541 $ 0.000130302896071541 מחיר נוכחי: $ 0.000196 $ 0.000196 $ 0.000196 למידע נוסף על AiRight (AIRI) מחיר

AiRight (AIRI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AiRight (AIRI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIRI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIRIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIRIטוקניומיקה, חקרו אתAIRIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIRI מעוניין להוסיף את AiRight (AIRI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIRI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIRI ב-MEXC עכשיו!

AiRight (AIRI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIRIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIRI עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIRI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIRI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIRI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIRIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

