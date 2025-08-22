AiRight (AIRI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000174. במהלך 24 השעות האחרונות, AIRI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000174 לבין שיא של $ 0.000193, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIRIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01546651042112, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000130302896071541.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIRI השתנה ב -1.14% במהלך השעה האחרונה, -6.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.45% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AiRight (AIRI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של AiRight הוא $ 44.59K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 88.86K. ההיצע במחזור של AIRI הוא 256.26M, עם היצע כולל של 1860000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 330.60K.
AiRight (AIRI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AiRightהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000013
-6.95%
30 ימים
$ +0.000006
+3.57%
60 ימים
$ -0.000012
-6.46%
90 ימים
$ -0.000106
-37.86%
AiRight שינוי מחיר היום
היום,AIRI רשם שינוי של $ -0.000013 (-6.95%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AiRight שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000006 (+3.57%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AiRight שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIRI ראה שינוי של $ -0.000012 (-6.46%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AiRight שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000106 (-37.86%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AiRight (AIRI)?
AiRight is an all-in-one platform powered by AI, helping creators make stunning AI-generated artwork and NFTs while protecting their ideas with on-chain copyright. The main focus is on keeping AI creations safe and respected through copyrights.
AiRight זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AiRightההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקAIRI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AiRightאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAiRight לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
AiRightתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AiRight (AIRI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AiRight (AIRI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AiRight.
הבנת הטוקנומיקה של AiRight (AIRI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIRI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AiRight (AIRI)
מחפש איך לקנותAiRight? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AiRightב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
