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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OLAXBT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על OLAXBT, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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OLAXBT (AIO) ניתוח טכני היום

OLAXBT (AIO) ניתוח טכני היום

דף OLAXBT הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AIO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של OLAXBT למטה.

OLAXBT (AIO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.04268--+5.38%-60.30%-55.84%
למידע נוסף על OLAXBT מחיר

OLAXBT אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של OLAXBT במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 1
קנה 18
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 1קנה 4
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0428
0.04279
R2
0.04279
0.04278
R1
0.04278
0.04278
PP
0.04277
0.04277
S1
0.04276
0.04276
S2
0.04275
0.04276
S3
0.04274
0.04275

OLAXBT אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.09M
$3.28 M
$3.37 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.66 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.62 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$7.14 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$7.13 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

OLAXBT זרימת הון

זרימת נטו פנימהAIOUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.04
2026-08-20$0.00 M0.04
2026-08-19$0.02 M0.04
2026-08-18-$0.01 M0.05
2026-08-17-$0.04 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על OLAXBT

סחור ב OLAXBT (AIO) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAIO
$0.04256
$0.04256$0.04256
+7.88%
3.81M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AIO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.04268 USD

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