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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Infinity Ground, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Infinity Ground, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Infinity Ground (AIN) ניתוח טכני היום

Infinity Ground (AIN) ניתוח טכני היום

דף Infinity Ground הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AIN מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Infinity Ground למטה.

Infinity Ground (AIN) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.07549---6.00%-9.74%-19.52%
למידע נוסף על Infinity Ground מחיר

Infinity Ground אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Infinity Ground במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 9
נייטרלי 1
קנה 16
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:נייטרלימכור 5נייטרלי 1קנה 6
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.07575
0.07573
R2
0.07573
0.07572
R1
0.0757
0.0757
PP
0.07569
0.07569
S1
0.07565
0.07567
S2
0.07564
0.07565
S3
0.07561
0.07564

Infinity Ground אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.05M
$1.87 M
$1.92 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.06 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.21 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.22 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Infinity Ground זרימת הון

זרימת נטו פנימהAINUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.07
2026-08-20-$0.01 M0.08
2026-08-19$0.00 M0.08
2026-08-18$0.00 M0.08
2026-08-17$0.00 M0.08

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Infinity Ground (AIN) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Infinity Ground מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAIN
$0.07549
$0.07549$0.07549
-0.06%
1.23M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AIN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIN
AIN
USD
USD

1 AIN = 0.07549 USD

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