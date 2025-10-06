AIHI מחיר היום

מחיר AIHI (AIHI) בזמן אמת היום הוא $ 0.0012, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AIHI ל USD הוא $ 0.0012 לכל AIHI.

AIHI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- AIHI. ב‑24 השעות האחרונות, AIHI סחר בין $ 0.0011 (נמוך) ל $ 0.0012 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, AIHI נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +9.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 10.81K.

AIHI (AIHI) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 10.81K$ 10.81K $ 10.81K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 525.60K$ 525.60K $ 525.60K אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 438,000,000 438,000,000 438,000,000 בלוקצ'יין ציבורי AIHI

שווי השוק הנוכחי של AIHI הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 10.81K. ההיצע במחזור של AIHI הוא --, עם היצע כולל של 438000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 525.60K.