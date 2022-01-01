AIHub (AIH) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AIHub (AIH), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AIHub (AIH) מידע AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities. אתר רשמי: https://aihub.world/index מסמך לבן: https://aihub.world/docs/white_paper.pdf סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xbf70a52aef7822047076749b9ba63c4597d4626f קנה AIHעכשיו!

AIHub (AIH) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AIHub (AIH), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 18.39M $ 18.39M $ 18.39M ההיצע הכולל: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M אספקה במחזור: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.67B $ 1.67B $ 1.67B שיא כל הזמנים: $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 $ 1,949.9995 שפל כל הזמנים: $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 $ 12.40025526574471 מחיר נוכחי: $ 16.7159 $ 16.7159 $ 16.7159 למידע נוסף על AIHub (AIH) מחיר

AIHub (AIH) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AIHub (AIH) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIH אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIHהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIHטוקניומיקה, חקרו אתAIHהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIH מעוניין להוסיף את AIHub (AIH) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIH, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIH ב-MEXC עכשיו!

AIHub (AIH) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIHעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIH עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIH חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIH עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIH משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIHעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

