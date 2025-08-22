עוד על AIH

AIHub סֵמֶל

AIHub מְחִיר(AIH)

1 AIH ל USDמחיר חי:

$16.692
$16.692$16.692
-2.73%1D
USD
AIHub (AIH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:58 (UTC+8)

AIHub (AIH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 16.6357
$ 16.6357$ 16.6357
24 שעות נמוך
$ 17.6898
$ 17.6898$ 17.6898
גבוה 24 שעות

$ 16.6357
$ 16.6357$ 16.6357

$ 17.6898
$ 17.6898$ 17.6898

$ 18.599813806813348
$ 18.599813806813348$ 18.599813806813348

$ 12.40025526574471
$ 12.40025526574471$ 12.40025526574471

+0.23%

-2.73%

-3.22%

-3.22%

AIHub (AIH) המחיר בזמן אמת של הוא $ 16.692. במהלך 24 השעות האחרונות, AIH נסחר בטווח שבין שפל של $ 16.6357 לבין שיא של $ 17.6898, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 18.599813806813348, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 12.40025526574471.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIH השתנה ב +0.23% במהלך השעה האחרונה, -2.73% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AIHub (AIH) מידע שוק

No.919

$ 18.36M
$ 18.36M$ 18.36M

$ 150.22K
$ 150.22K$ 150.22K

$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B

1.10M
1.10M 1.10M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

1.10%

BSC

שווי השוק הנוכחי של AIHub הוא $ 18.36M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 150.22K. ההיצע במחזור של AIH הוא 1.10M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.67B.

AIHub (AIH) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AIHubהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.468481-2.73%
30 ימים$ +3.7366+28.84%
60 ימים$ -44.4781-72.72%
90 ימים$ -22.7585-57.69%
AIHub שינוי מחיר היום

היום,AIH רשם שינוי של $ -0.468481 (-2.73%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AIHub שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +3.7366 (+28.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AIHub שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIH ראה שינוי של $ -44.4781 (-72.72%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AIHub שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -22.7585 (-57.69%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AIHub (AIH)?

בדוק את AIHub עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAIHub (AIH)

AIHub offers an automated process that enables businesses to connect existing AI tools to build solutions, reducing the duplication of effort involved in proprietary development. The platform democratizes access to AI tools and datasets, allowing developers to monetize their inventions and share data and abilities.

AIHub זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AIHubההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIH את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AIHubאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAIHub לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AIHubתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AIHub (AIH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AIHub (AIH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AIHub.

בדוק את AIHub תחזית המחיר עכשיו‏!

AIHub (AIH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AIHub (AIH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AIHub (AIH)

מחפש איך לקנותAIHub? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AIHubב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIH למטבעות מקומיים

AIHub מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AIHub, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAIHub הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AIHub

כמה שווה AIHub (AIH) היום?
החי AIHהמחיר ב USD הוא 16.692 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIH ל USD?
המחיר הנוכחי של AIH ל USD הוא $ 16.692. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AIHub?
שווי השוק של AIH הוא $ 18.36M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIH?
ההיצע במחזור של AIH הוא 1.10M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIH?
‏‏AIH השיג מחיר שיא (ATH) של 18.599813806813348 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIH?
AIH ‏‏רשם מחירATL של 12.40025526574471 USD.
מהו נפח המסחר של AIH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIH הוא $ 150.22K USD.
האם AIH יעלה השנה?
AIH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:57:58 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

