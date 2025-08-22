עוד על AIFUN

AIFUN מידע על מחיר

AIFUN מסמך לבן

AIFUN אתר רשמי

AIFUN טוקניומיקה

AIFUN תחזית מחיר

AIFUN היסטוריה

AIFUN מדריך קנייה

AIFUNממיר מטבעות לפיאט

AIFUN ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AI Agent Layer סֵמֶל

AI Agent Layer מְחִיר(AIFUN)

1 AIFUN ל USDמחיר חי:

$0.00212
$0.00212$0.00212
-5.56%1D
USD
AI Agent Layer (AIFUN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:24:23 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.002066
$ 0.002066$ 0.002066
24 שעות נמוך
$ 0.002322
$ 0.002322$ 0.002322
גבוה 24 שעות

$ 0.002066
$ 0.002066$ 0.002066

$ 0.002322
$ 0.002322$ 0.002322

$ 0.8571622024396689
$ 0.8571622024396689$ 0.8571622024396689

$ 0.002002206972348531
$ 0.002002206972348531$ 0.002002206972348531

+1.97%

-5.56%

-12.91%

-12.91%

AI Agent Layer (AIFUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00212. במהלך 24 השעות האחרונות, AIFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002066 לבין שיא של $ 0.002322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8571622024396689, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002002206972348531.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIFUN השתנה ב +1.97% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Agent Layer (AIFUN) מידע שוק

No.4453

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.51K
$ 5.51K$ 5.51K

$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

0.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של AI Agent Layer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.51K. ההיצע במחזור של AIFUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.

AI Agent Layer (AIFUN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AI Agent Layerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00012481-5.56%
30 ימים$ -0.000441-17.22%
60 ימים$ -0.000394-15.68%
90 ימים$ -0.00281-57.00%
AI Agent Layer שינוי מחיר היום

היום,AIFUN רשם שינוי של $ -0.00012481 (-5.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AI Agent Layer שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000441 (-17.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AI Agent Layer שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIFUN ראה שינוי של $ -0.000394 (-15.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AI Agent Layer שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00281 (-57.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Agent Layer (AIFUN)?

בדוק את AI Agent Layer עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAI Agent Layer (AIFUN)

AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.

AI Agent Layer זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AI Agent Layerההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIFUN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AI Agent Layerאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAI Agent Layer לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AI Agent Layerתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Agent Layer (AIFUN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Agent Layer (AIFUN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Agent Layer.

בדוק את AI Agent Layer תחזית המחיר עכשיו‏!

AI Agent Layer (AIFUN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Agent Layer (AIFUN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIFUN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AI Agent Layer (AIFUN)

מחפש איך לקנותAI Agent Layer? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI Agent Layerב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIFUN למטבעות מקומיים

1 AI Agent Layer(AIFUN) ל VND
55.7878
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל AUD
A$0.0032436
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל GBP
0.0015688
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל EUR
0.001802
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל USD
$0.00212
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל MYR
RM0.008904
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל TRY
0.0868988
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל JPY
¥0.31164
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל ARS
ARS$2.80052
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל RUB
0.171402
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל INR
0.185606
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל IDR
Rp34.1935436
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל KRW
2.9403552
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל PHP
0.1202252
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל EGP
￡E.0.1027988
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל BRL
R$0.0115328
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל CAD
C$0.0029256
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל BDT
0.2555448
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל NGN
3.2366252
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל COP
$8.48
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל ZAR
R.0.0371424
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל UAH
0.0868352
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל VES
Bs0.2968
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל CLP
$2.03308
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל PKR
Rs0.5961652
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל KZT
1.1294512
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל THB
฿0.0687516
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל TWD
NT$0.0645752
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל AED
د.إ0.0077804
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל CHF
Fr0.001696
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל HKD
HK$0.0165572
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל AMD
֏0.8027168
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל MAD
.د.م0.0190164
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל MXN
$0.0395168
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל SAR
ريال0.00795
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל PLN
0.0077168
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל RON
лв0.0091372
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל SEK
kr0.0201824
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל BGN
лв0.0035192
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל HUF
Ft0.7193584
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל CZK
0.0444564
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל KWD
د.ك0.0006466
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל ILS
0.0071444
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל AOA
Kz1.9325284
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל BHD
.د.ب0.00079924
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל BMD
$0.00212
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל DKK
kr0.0135044
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל HNL
L0.0549716
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל MUR
0.0967568
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל NAD
$0.0370576
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל NOK
kr0.021412
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל NZD
$0.003604
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל PAB
B/.0.00212
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל PGK
K0.0088616
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל QAR
ر.ق0.0076532
1 AI Agent Layer(AIFUN) ל RSD
дин.0.2121908

AI Agent Layer מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AI Agent Layer, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAI Agent Layer הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AI Agent Layer

כמה שווה AI Agent Layer (AIFUN) היום?
החי AIFUNהמחיר ב USD הוא 0.00212 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIFUN ל USD?
המחיר הנוכחי של AIFUN ל USD הוא $ 0.00212. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Agent Layer?
שווי השוק של AIFUN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIFUN?
ההיצע במחזור של AIFUN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIFUN?
‏‏AIFUN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.8571622024396689 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIFUN?
AIFUN ‏‏רשם מחירATL של 0.002002206972348531 USD.
מהו נפח המסחר של AIFUN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIFUN הוא $ 5.51K USD.
האם AIFUN יעלה השנה?
AIFUN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIFUN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:24:23 (UTC+8)

AI Agent Layer (AIFUN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AIFUN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AIFUN
AIFUN
USD
USD

1 AIFUN = 0.00212 USD

מסחרAIFUN

USDTAIFUN
$0.00212
$0.00212$0.00212
-5.56%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד