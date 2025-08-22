AI Agent Layer (AIFUN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00212. במהלך 24 השעות האחרונות, AIFUN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.002066 לבין שיא של $ 0.002322, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIFUNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.8571622024396689, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.002002206972348531.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIFUN השתנה ב +1.97% במהלך השעה האחרונה, -5.56% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-12.91% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AI Agent Layer (AIFUN) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של AI Agent Layer הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 5.51K. ההיצע במחזור של AIFUN הוא 0.00, עם היצע כולל של 500000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.06M.
AI Agent Layer (AIFUN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AI Agent Layerהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00012481
-5.56%
30 ימים
$ -0.000441
-17.22%
60 ימים
$ -0.000394
-15.68%
90 ימים
$ -0.00281
-57.00%
AI Agent Layer שינוי מחיר היום
היום,AIFUN רשם שינוי של $ -0.00012481 (-5.56%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AI Agent Layer שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000441 (-17.22%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AI Agent Layer שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIFUN ראה שינוי של $ -0.000394 (-15.68%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AI Agent Layer שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00281 (-57.00%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
AI Agent Layer supports a dynamic ecosystem of autonomous AI agents. On the platform, you can create AI agents by leveraging data from X and user-provided information. Each AI Agent is tokenized and integrated with the ecosystem’s native token ($AIFUN). Key features: Create AI Agents - Create AI Agents based on personalized Twitter personas or your own descriptions. Unlock Real Value - Each AI Agent is automatically tokenized. When the bonding curve hits 100% the token becomes tradable on DEX. $AIFUN Liquidity Boost - Every AI Agent creation and purchase contributes to the liquidity pool of our native token, $AIFUN.
