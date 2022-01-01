AI Dev Agent (AIDEV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AI Dev Agent (AIDEV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AI Dev Agent (AIDEV) מידע AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. אתר רשמי: https://aidevagent.xyz/ מסמך לבן: https://aidev-2.gitbook.io/game-dev-agent סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x62039061c366433e6d075b78905681c19795313c קנה AIDEVעכשיו!

AI Dev Agent (AIDEV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AI Dev Agent (AIDEV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: -- -- -- ההיצע הכולל: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M אספקה במחזור: -- -- -- FDV (שווי מדולל מלא): $ 86.40K $ 86.40K $ 86.40K שיא כל הזמנים: $ 0.00909 $ 0.00909 $ 0.00909 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.000216 $ 0.000216 $ 0.000216 למידע נוסף על AI Dev Agent (AIDEV) מחיר

AI Dev Agent (AIDEV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AI Dev Agent (AIDEV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIDEV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIDEVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIDEVטוקניומיקה, חקרו אתAIDEVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIDEV מעוניין להוסיף את AI Dev Agent (AIDEV) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIDEV, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIDEV ב-MEXC עכשיו!

AI Dev Agent (AIDEV) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIDEVעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIDEV עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIDEV חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIDEV עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIDEV משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIDEVעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

