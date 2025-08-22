AI Dev Agent (AIDEV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000278. במהלך 24 השעות האחרונות, AIDEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027 לבין שיא של $ 0.000325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIDEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIDEV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
AI Dev Agent (AIDEV) מידע שוק
$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K
$ 111.20K
$ 111.20K$ 111.20K
400,000,000
400,000,000 400,000,000
BASE
שווי השוק הנוכחי של AI Dev Agent הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.99K. ההיצע במחזור של AIDEV הוא --, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.20K.
AI Dev Agent (AIDEV) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של AI Dev Agentהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000098
-0.35%
30 ימים
$ -0.000944
-77.26%
60 ימים
$ -0.000879
-75.98%
90 ימים
$ -0.004437
-94.11%
AI Dev Agent שינוי מחיר היום
היום,AIDEV רשם שינוי של $ -0.00000098 (-0.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
AI Dev Agent שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000944 (-77.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
AI Dev Agent שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIDEV ראה שינוי של $ -0.000879 (-75.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
AI Dev Agent שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004437 (-94.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Dev Agent (AIDEV)?
AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.
AI Dev Agentתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה AI Dev Agent (AIDEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Dev Agent (AIDEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Dev Agent.
הבנת הטוקנומיקה של AI Dev Agent (AIDEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIDEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות AI Dev Agent (AIDEV)
