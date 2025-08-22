עוד על AIDEV

AI Dev Agent סֵמֶל

AI Dev Agent מְחִיר(AIDEV)

1 AIDEV ל USDמחיר חי:

$0.000278
$0.000278$0.000278
-0.35%1D
USD
AI Dev Agent (AIDEV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:30 (UTC+8)

AI Dev Agent (AIDEV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027
24 שעות נמוך
$ 0.000325
$ 0.000325$ 0.000325
גבוה 24 שעות

$ 0.00027
$ 0.00027$ 0.00027

$ 0.000325
$ 0.000325$ 0.000325

--
----

--
----

0.00%

-0.35%

-21.03%

-21.03%

AI Dev Agent (AIDEV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000278. במהלך 24 השעות האחרונות, AIDEV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00027 לבין שיא של $ 0.000325, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIDEVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIDEV השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-21.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AI Dev Agent (AIDEV) מידע שוק

--
----

$ 9.99K
$ 9.99K$ 9.99K

$ 111.20K
$ 111.20K$ 111.20K

--
----

400,000,000
400,000,000 400,000,000

BASE

שווי השוק הנוכחי של AI Dev Agent הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.99K. ההיצע במחזור של AIDEV הוא --, עם היצע כולל של 400000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 111.20K.

AI Dev Agent (AIDEV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AI Dev Agentהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000098-0.35%
30 ימים$ -0.000944-77.26%
60 ימים$ -0.000879-75.98%
90 ימים$ -0.004437-94.11%
AI Dev Agent שינוי מחיר היום

היום,AIDEV רשם שינוי של $ -0.00000098 (-0.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AI Dev Agent שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000944 (-77.26%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AI Dev Agent שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIDEV ראה שינוי של $ -0.000879 (-75.98%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AI Dev Agent שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.004437 (-94.11%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AI Dev Agent (AIDEV)?

בדוק את AI Dev Agent עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAI Dev Agent (AIDEV)

AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEV, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.

AI Dev Agent זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AI Dev Agentההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIDEV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AI Dev Agentאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAI Dev Agent לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AI Dev Agentתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AI Dev Agent (AIDEV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AI Dev Agent (AIDEV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AI Dev Agent.

בדוק את AI Dev Agent תחזית המחיר עכשיו‏!

AI Dev Agent (AIDEV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AI Dev Agent (AIDEV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIDEV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AI Dev Agent (AIDEV)

מחפש איך לקנותAI Dev Agent? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AI Dev Agentב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIDEV למטבעות מקומיים

1 AI Dev Agent(AIDEV) ל VND
7.31557
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל AUD
A$0.00042812
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל GBP
0.00020572
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל EUR
0.0002363
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל USD
$0.000278
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל MYR
RM0.0011676
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל TRY
0.011398
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל JPY
¥0.040866
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל ARS
ARS$0.367238
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל RUB
0.0224068
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל INR
0.02434724
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל IDR
Rp4.48387034
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל KRW
0.38610864
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל PHP
0.0157765
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל EGP
￡E.0.01348578
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל BRL
R$0.00151232
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל CAD
C$0.00038364
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל BDT
0.03351012
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל NGN
0.42442538
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל COP
$1.112
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל ZAR
R.0.00487334
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל UAH
0.01138688
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל VES
Bs0.03892
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל CLP
$0.266602
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל PKR
Rs0.07817638
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל KZT
0.14810728
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל THB
฿0.0090211
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל TWD
NT$0.00847344
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל AED
د.إ0.00102026
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל CHF
Fr0.0002224
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל HKD
HK$0.00217118
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל AMD
֏0.10526192
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל MAD
.د.م0.00249366
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל MXN
$0.00518192
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל SAR
ريال0.0010425
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל PLN
0.00101192
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל RON
лв0.00120096
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל SEK
kr0.00264656
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל BGN
лв0.00046426
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל HUF
Ft0.09455614
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל CZK
0.00583522
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל KWD
د.ك0.00008479
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל ILS
0.00093964
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל AOA
Kz0.25341646
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל BHD
.د.ب0.000104806
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל BMD
$0.000278
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל DKK
kr0.00177364
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל HNL
L0.00720854
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל MUR
0.01268792
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל NAD
$0.00485944
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל NOK
kr0.00281336
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל NZD
$0.0004726
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל PAB
B/.0.000278
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל PGK
K0.00116204
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל QAR
ر.ق0.00100358
1 AI Dev Agent(AIDEV) ל RSD
дин.0.02786116

AI Dev Agent מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AI Dev Agent, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAI Dev Agent הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AI Dev Agent

כמה שווה AI Dev Agent (AIDEV) היום?
החי AIDEVהמחיר ב USD הוא 0.000278 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIDEV ל USD?
המחיר הנוכחי של AIDEV ל USD הוא $ 0.000278. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AI Dev Agent?
שווי השוק של AIDEV הוא -- USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIDEV?
ההיצע במחזור של AIDEV הוא -- USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIDEV?
‏‏AIDEV השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIDEV?
AIDEV ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של AIDEV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIDEV הוא $ 9.99K USD.
האם AIDEV יעלה השנה?
AIDEV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIDEV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:48:30 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

