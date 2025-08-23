Aicean (AICE) המחיר בזמן אמת של הוא $ 3.10367. במהלך 24 השעות האחרונות, AICE נסחר בטווח שבין שפל של $ 2.64004 לבין שיא של $ 3.15, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AICEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.420573219185341, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.6216140591099741.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AICE השתנה ב -0.73% במהלך השעה האחרונה, +2.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aicean (AICE) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Aicean הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 625.75K. ההיצע במחזור של AICE הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.10B.
Aicean (AICE) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aiceanהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.0898767
+2.96%
30 ימים
$ -0.05146
-1.64%
60 ימים
$ +0.83135
+36.58%
90 ימים
$ +1.74141
+127.83%
Aicean שינוי מחיר היום
היום,AICE רשם שינוי של $ +0.0898767 (+2.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aicean שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.05146 (-1.64%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aicean שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AICE ראה שינוי של $ +0.83135 (+36.58%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aicean שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +1.74141 (+127.83%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aicean (AICE)?
The rapid development of AI technology is causing massive disruption in the film and entertainment industry. AICEAN aims to harness this transformative power to create a fair and open ecosystem for content creators. As an AI and blockchain-driven creator economy network, AICEAN advocates for decentralized AI, focusing on the following aspects: ecosystem incentives, value redistribution, and freedom of choice. At AICEAN, it is believed that every contribution is crucial to the ecosystem and every innovation deserves recognition and reward.
Aiceanתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Aicean (AICE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aicean (AICE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aicean.
הבנת הטוקנומיקה של Aicean (AICE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AICE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
