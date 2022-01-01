Casper AI (AIAGENT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Casper AI (AIAGENT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Casper AI (AIAGENT) מידע The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT. אתר רשמי: www.csprai.com מסמך לבן: https://docs.csprai.com סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xadcdbcb0db9edf31509971f64f0a8e0fc53b384d קנה AIAGENTעכשיו!

Casper AI (AIAGENT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Casper AI (AIAGENT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 1.26B $ 1.26B $ 1.26B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.28M $ 1.28M $ 1.28M שיא כל הזמנים: $ 0.0198 $ 0.0198 $ 0.0198 שפל כל הזמנים: $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 $ 0.000638530725507041 מחיר נוכחי: $ 0.0010174 $ 0.0010174 $ 0.0010174 למידע נוסף על Casper AI (AIAGENT) מחיר

Casper AI (AIAGENT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Casper AI (AIAGENT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AIAGENT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AIAGENTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AIAGENTטוקניומיקה, חקרו אתAIAGENTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AIAGENT מעוניין להוסיף את Casper AI (AIAGENT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AIAGENT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AIAGENT ב-MEXC עכשיו!

Casper AI (AIAGENT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AIAGENTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AIAGENT עכשיו את היסטוריית המחירים!

AIAGENT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AIAGENT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AIAGENT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AIAGENTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

