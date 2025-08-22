עוד על AIAGENT

Casper AI סֵמֶל

Casper AI מְחִיר(AIAGENT)

1 AIAGENT ל USDמחיר חי:

$0.0010097
$0.0010097$0.0010097
-6.47%1D
USD
Casper AI (AIAGENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:23:47 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0009993
$ 0.0009993$ 0.0009993
24 שעות נמוך
$ 0.0010969
$ 0.0010969$ 0.0010969
גבוה 24 שעות

$ 0.0009993
$ 0.0009993$ 0.0009993

$ 0.0010969
$ 0.0010969$ 0.0010969

$ 0.01969272625939481
$ 0.01969272625939481$ 0.01969272625939481

$ 0.000638530725507041
$ 0.000638530725507041$ 0.000638530725507041

-0.36%

-6.47%

-14.60%

-14.60%

Casper AI (AIAGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010097. במהלך 24 השעות האחרונות, AIAGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009993 לבין שיא של $ 0.0010969, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01969272625939481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000638530725507041.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIAGENT השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Casper AI (AIAGENT) מידע שוק

No.4049

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 100.08K
$ 100.08K$ 100.08K

$ 1.27M
$ 1.27M$ 1.27M

0.00
0.00 0.00

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

1,257,857,144
1,257,857,144 1,257,857,144

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Casper AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.08K. ההיצע במחזור של AIAGENT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1257857144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.

Casper AI (AIAGENT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Casper AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000069847-6.47%
30 ימים$ -0.0002693-21.06%
60 ימים$ +0.0000079+0.78%
90 ימים$ -0.0007223-41.71%
Casper AI שינוי מחיר היום

היום,AIAGENT רשם שינוי של $ -0.000069847 (-6.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Casper AI שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002693 (-21.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Casper AI שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIAGENT ראה שינוי של $ +0.0000079 (+0.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Casper AI שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007223 (-41.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Casper AI (AIAGENT)?

בדוק את Casper AI עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהCasper AI (AIAGENT)

The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.

Casper AI זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Casper AIההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAIAGENT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Casper AIאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךCasper AI לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Casper AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Casper AI (AIAGENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Casper AI (AIAGENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Casper AI.

בדוק את Casper AI תחזית המחיר עכשיו‏!

Casper AI (AIAGENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Casper AI (AIAGENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIAGENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Casper AI (AIAGENT)

מחפש איך לקנותCasper AI? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Casper AIב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AIAGENT למטבעות מקומיים

1 Casper AI(AIAGENT) ל VND
26.5702555
1 Casper AI(AIAGENT) ל AUD
A$0.001544841
1 Casper AI(AIAGENT) ל GBP
0.000747178
1 Casper AI(AIAGENT) ל EUR
0.000858245
1 Casper AI(AIAGENT) ל USD
$0.0010097
1 Casper AI(AIAGENT) ל MYR
RM0.00424074
1 Casper AI(AIAGENT) ל TRY
0.041387603
1 Casper AI(AIAGENT) ל JPY
¥0.1484259
1 Casper AI(AIAGENT) ל ARS
ARS$1.3338137
1 Casper AI(AIAGENT) ל RUB
0.081634245
1 Casper AI(AIAGENT) ל INR
0.088399235
1 Casper AI(AIAGENT) ל IDR
Rp16.285481591
1 Casper AI(AIAGENT) ל KRW
1.400413512
1 Casper AI(AIAGENT) ל PHP
0.057260087
1 Casper AI(AIAGENT) ל EGP
￡E.0.048960353
1 Casper AI(AIAGENT) ל BRL
R$0.005492768
1 Casper AI(AIAGENT) ל CAD
C$0.001393386
1 Casper AI(AIAGENT) ל BDT
0.121709238
1 Casper AI(AIAGENT) ל NGN
1.541519087
1 Casper AI(AIAGENT) ל COP
$4.0388
1 Casper AI(AIAGENT) ל ZAR
R.0.017689944
1 Casper AI(AIAGENT) ל UAH
0.041357312
1 Casper AI(AIAGENT) ל VES
Bs0.141358
1 Casper AI(AIAGENT) ל CLP
$0.9683023
1 Casper AI(AIAGENT) ל PKR
Rs0.283937737
1 Casper AI(AIAGENT) ל KZT
0.537927772
1 Casper AI(AIAGENT) ל THB
฿0.032744571
1 Casper AI(AIAGENT) ל TWD
NT$0.030755462
1 Casper AI(AIAGENT) ל AED
د.إ0.003705599
1 Casper AI(AIAGENT) ל CHF
Fr0.00080776
1 Casper AI(AIAGENT) ל HKD
HK$0.007885757
1 Casper AI(AIAGENT) ל AMD
֏0.382312808
1 Casper AI(AIAGENT) ל MAD
.د.م0.009057009
1 Casper AI(AIAGENT) ל MXN
$0.018820808
1 Casper AI(AIAGENT) ל SAR
ريال0.003786375
1 Casper AI(AIAGENT) ל PLN
0.003675308
1 Casper AI(AIAGENT) ל RON
лв0.004351807
1 Casper AI(AIAGENT) ל SEK
kr0.009612344
1 Casper AI(AIAGENT) ל BGN
лв0.001676102
1 Casper AI(AIAGENT) ל HUF
Ft0.342611404
1 Casper AI(AIAGENT) ל CZK
0.021173409
1 Casper AI(AIAGENT) ל KWD
د.ك0.0003079585
1 Casper AI(AIAGENT) ל ILS
0.003402689
1 Casper AI(AIAGENT) ל AOA
Kz0.920412229
1 Casper AI(AIAGENT) ל BHD
.د.ب0.0003806569
1 Casper AI(AIAGENT) ל BMD
$0.0010097
1 Casper AI(AIAGENT) ל DKK
kr0.006431789
1 Casper AI(AIAGENT) ל HNL
L0.026181521
1 Casper AI(AIAGENT) ל MUR
0.046082708
1 Casper AI(AIAGENT) ל NAD
$0.017649556
1 Casper AI(AIAGENT) ל NOK
kr0.01019797
1 Casper AI(AIAGENT) ל NZD
$0.00171649
1 Casper AI(AIAGENT) ל PAB
B/.0.0010097
1 Casper AI(AIAGENT) ל PGK
K0.004220546
1 Casper AI(AIAGENT) ל QAR
ر.ق0.003645017
1 Casper AI(AIAGENT) ל RSD
дин.0.101060873

Casper AI מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Casper AI, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרCasper AI הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Casper AI

כמה שווה Casper AI (AIAGENT) היום?
החי AIAGENTהמחיר ב USD הוא 0.0010097 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AIAGENT ל USD?
המחיר הנוכחי של AIAGENT ל USD הוא $ 0.0010097. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Casper AI?
שווי השוק של AIAGENT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AIAGENT?
ההיצע במחזור של AIAGENT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AIAGENT?
‏‏AIAGENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.01969272625939481 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AIAGENT?
AIAGENT ‏‏רשם מחירATL של 0.000638530725507041 USD.
מהו נפח המסחר של AIAGENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AIAGENT הוא $ 100.08K USD.
האם AIAGENT יעלה השנה?
AIAGENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AIAGENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:23:47 (UTC+8)

Casper AI (AIAGENT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

