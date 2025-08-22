Casper AI (AIAGENT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0010097. במהלך 24 השעות האחרונות, AIAGENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0009993 לבין שיא של $ 0.0010969, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AIAGENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.01969272625939481, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000638530725507041.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AIAGENT השתנה ב -0.36% במהלך השעה האחרונה, -6.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-14.60% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Casper AI (AIAGENT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Casper AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.08K. ההיצע במחזור של AIAGENT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1257857144. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.27M.
Casper AI (AIAGENT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Casper AIהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000069847
-6.47%
30 ימים
$ -0.0002693
-21.06%
60 ימים
$ +0.0000079
+0.78%
90 ימים
$ -0.0007223
-41.71%
Casper AI שינוי מחיר היום
היום,AIAGENT רשם שינוי של $ -0.000069847 (-6.47%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Casper AI שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0002693 (-21.06%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Casper AI שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AIAGENT ראה שינוי של $ +0.0000079 (+0.78%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Casper AI שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0007223 (-41.71%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Casper AI (AIAGENT)?
The CSPR AI Platform is a transformative ecosystem that enables users to create, customize, and tokenize AI Agents with ease. Built on the secure and scalable Casper blockchain, CSPR AI empowers individuals and businesses to deploy tradeable AI Agents within minutes, each backed by the native currency, $AIAGENT.
Casper AIתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Casper AI (AIAGENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Casper AI (AIAGENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Casper AI.
הבנת הטוקנומיקה של Casper AI (AIAGENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AIAGENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
