DeAgentAI (AIA) ניתוח טכני היום דף DeAgentAI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AIA מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DeAgentAI למטה. הירשם

DeAgentAI (AIA) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.0711 -- +2.43% +27.10% +16.59%

DeAgentAI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DeAgentAI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 6 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : נייטרלי מכור 3 נייטרלי 6 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.07125 0.07124 R2 0.07124 0.07124 R1 0.07124 0.07124 PP 0.07123 0.07123 S1 0.07123 0.07123 S2 0.07122 0.07123 S3 0.07122 0.07122

DeAgentAI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.72M $6.19 M $7.91 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.07 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.07 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.04M קניות פעילות ל-7 ימים $0.20 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.24 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DeAgentAI זרימת הון זרימת נטו פנימה AIAUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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