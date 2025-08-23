עוד על AI2

AiDoge סֵמֶל

AiDoge מְחִיר(AI2)

1 AI2 ל USDמחיר חי:

+20.68%1D
USD
AiDoge (AI2) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:50 (UTC+8)

AiDoge (AI2) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

0.00%

+20.68%

+21.58%

+21.58%

AiDoge (AI2) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00000049. במהלך 24 השעות האחרונות, AI2 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000406 לבין שיא של $ 0.00000049, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AI2השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000022777311893118, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000164951022737.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI2 השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +20.68% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+21.58% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AiDoge (AI2) מידע שוק

No.7463

0.00%

ETH

שווי השוק הנוכחי של AiDoge הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 30.68. ההיצע במחזור של AI2 הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 490.00K.

AiDoge (AI2) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AiDogeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00000008397+20.68%
30 ימים$ +0.000000114+30.31%
60 ימים$ +0.000000171+53.60%
90 ימים$ +0.000000162+49.39%
AiDoge שינוי מחיר היום

היום,AI2 רשם שינוי של $ +0.00000008397 (+20.68%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AiDoge שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000000114 (+30.31%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AiDoge שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AI2 ראה שינוי של $ +0.000000171 (+53.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AiDoge שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000162 (+49.39%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AiDoge (AI2)?

בדוק את AiDoge עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAiDoge (AI2)

The AiDoge platform provides an AI-driven meme generation experience for users, adapting to the ever-changing crypto world. It employs advanced AI technology to create relevant memes based on user-provided text prompts. Key aspects include the AI-powered meme generator, text-based prompts, and $AI tokens for purchasing credits.

AiDoge זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AiDogeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAI2 את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AiDogeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAiDoge לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AiDogeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AiDoge (AI2) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AiDoge (AI2) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AiDoge.

בדוק את AiDoge תחזית המחיר עכשיו‏!

AiDoge (AI2) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AiDoge (AI2) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AI2 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AiDoge (AI2)

מחפש איך לקנותAiDoge? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AiDogeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AI2 למטבעות מקומיים

1 AiDoge(AI2) ל VND
0.01289435
1 AiDoge(AI2) ל AUD
A$0.0000007497
1 AiDoge(AI2) ל GBP
0.0000003626
1 AiDoge(AI2) ל EUR
0.0000004165
1 AiDoge(AI2) ל USD
$0.00000049
1 AiDoge(AI2) ל MYR
RM0.000002058
1 AiDoge(AI2) ל TRY
0.0000200851
1 AiDoge(AI2) ל JPY
¥0.00007203
1 AiDoge(AI2) ל ARS
ARS$0.0006542039
1 AiDoge(AI2) ל RUB
0.0000396165
1 AiDoge(AI2) ל INR
0.0000428946
1 AiDoge(AI2) ל IDR
Rp0.0079032247
1 AiDoge(AI2) ל KRW
0.0006805512
1 AiDoge(AI2) ל PHP
0.0000277487
1 AiDoge(AI2) ל EGP
￡E.0.0000237699
1 AiDoge(AI2) ל BRL
R$0.0000026558
1 AiDoge(AI2) ל CAD
C$0.0000006762
1 AiDoge(AI2) ל BDT
0.0000596134
1 AiDoge(AI2) ל NGN
0.0007492345
1 AiDoge(AI2) ל COP
$0.0019678694
1 AiDoge(AI2) ל ZAR
R.0.0000086044
1 AiDoge(AI2) ל UAH
0.0000203105
1 AiDoge(AI2) ל VES
Bs0.0000686
1 AiDoge(AI2) ל CLP
$0.0004704
1 AiDoge(AI2) ל PKR
Rs0.0001389248
1 AiDoge(AI2) ל KZT
0.0002621696
1 AiDoge(AI2) ל THB
฿0.0000158858
1 AiDoge(AI2) ל TWD
NT$0.0000149303
1 AiDoge(AI2) ל AED
د.إ0.0000017983
1 AiDoge(AI2) ל CHF
Fr0.000000392
1 AiDoge(AI2) ל HKD
HK$0.0000038269
1 AiDoge(AI2) ל AMD
֏0.0001875916
1 AiDoge(AI2) ל MAD
.د.م0.00000441
1 AiDoge(AI2) ל MXN
$0.0000091042
1 AiDoge(AI2) ל SAR
ريال0.0000018375
1 AiDoge(AI2) ל PLN
0.0000017836
1 AiDoge(AI2) ל RON
лв0.0000021119
1 AiDoge(AI2) ל SEK
kr0.0000046599
1 AiDoge(AI2) ל BGN
лв0.0000008183
1 AiDoge(AI2) ל HUF
Ft0.0001663795
1 AiDoge(AI2) ל CZK
0.0000102753
1 AiDoge(AI2) ל KWD
د.ك0.00000014945
1 AiDoge(AI2) ל ILS
0.0000016513
1 AiDoge(AI2) ל AOA
Kz0.0004466693
1 AiDoge(AI2) ל BHD
.د.ب0.00000018473
1 AiDoge(AI2) ל BMD
$0.00000049
1 AiDoge(AI2) ל DKK
kr0.0000031213
1 AiDoge(AI2) ל HNL
L0.0000128282
1 AiDoge(AI2) ל MUR
0.0000223636
1 AiDoge(AI2) ל NAD
$0.0000085897
1 AiDoge(AI2) ל NOK
kr0.0000049343
1 AiDoge(AI2) ל NZD
$0.000000833
1 AiDoge(AI2) ל PAB
B/.0.00000049
1 AiDoge(AI2) ל PGK
K0.0000020678
1 AiDoge(AI2) ל QAR
ر.ق0.0000017787
1 AiDoge(AI2) ל RSD
дин.0.0000490588

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AiDoge

כמה שווה AiDoge (AI2) היום?
החי AI2המחיר ב USD הוא 0.00000049 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AI2 ל USD?
המחיר הנוכחי של AI2 ל USD הוא $ 0.00000049. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AiDoge?
שווי השוק של AI2 הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AI2?
ההיצע במחזור של AI2 הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AI2?
‏‏AI2 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000022777311893118 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AI2?
AI2 ‏‏רשם מחירATL של 0.000000164951022737 USD.
מהו נפח המסחר של AI2?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AI2 הוא $ 30.68 USD.
האם AI2 יעלה השנה?
AI2 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AI2 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:50 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

