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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alaya AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Alaya AI, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Alaya AI (AGT) ניתוח טכני היום

Alaya AI (AGT) ניתוח טכני היום

דף Alaya AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AGT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alaya AI למטה.

Alaya AI (AGT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.016097--+2.25%+28.54%+31.82%
למידע נוסף על Alaya AI מחיר

Alaya AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alaya AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
מכור
מכור 14
נייטרלי 3
קנה 9
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 6נייטרלי 3קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.016269
0.016265
R2
0.016265
0.01626
R1
0.016257
0.016257
PP
0.016253
0.016253
S1
0.016245
0.016248
S2
0.016241
0.016245
S3
0.016232
0.016241

Alaya AI אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.15M
$3.24 M
$3.39 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.05 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.04 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.19 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Alaya AI זרימת הון

זרימת נטו פנימהAGTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Alaya AI (AGT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Alaya AI מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAGT
$0.016097
$0.016097$0.016097
+0.80%
4.58M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AGT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AGT
AGT
USD
USD

1 AGT = 0.016097 USD

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