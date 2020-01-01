Alaya AI (AGT) ניתוח טכני היום דף Alaya AI הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AGT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Alaya AI למטה. הירשם

Alaya AI (AGT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.016097 -- +2.25% +28.54% +31.82%

Alaya AI אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Alaya AI במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה מכור מכור 14 נייטרלי 3 קנה 9 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : מכור מכור 6 נייטרלי 3 קנה 3 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.016269 0.016265 R2 0.016265 0.01626 R1 0.016257 0.016257 PP 0.016253 0.016253 S1 0.016245 0.016248 S2 0.016241 0.016245 S3 0.016232 0.016241

Alaya AI אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.15M $3.24 M $3.39 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $0.05 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.04 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.00M קניות פעילות ל-7 ימים $0.19 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.19 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Alaya AI זרימת הון זרימת נטו פנימה AGTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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