FirstMajesticSilver (AGON) ניתוח טכני היום דף FirstMajesticSilver הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של FirstMajesticSilver למטה. הירשם

FirstMajesticSilver (AGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

FirstMajesticSilver זרימת הון זרימת נטו פנימה AGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.