iAgent Protocol (AGNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001396. במהלך 24 השעות האחרונות, AGNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012 לבין שיא של $ 0.001396, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0204407079781192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000801109477813986.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGNT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
iAgent Protocol (AGNT) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של iAgent Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של AGNT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.
iAgent Protocol (AGNT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של iAgent Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00003895
+2.87%
30 ימים
$ -0.000353
-20.19%
60 ימים
$ -0.000611
-30.45%
90 ימים
$ -0.001974
-58.58%
iAgent Protocol שינוי מחיר היום
היום,AGNT רשם שינוי של $ +0.00003895 (+2.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
iAgent Protocol שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000353 (-20.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
iAgent Protocol שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGNT ראה שינוי של $ -0.000611 (-30.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
iAgent Protocol שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001974 (-58.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iAgent Protocol (AGNT)?
Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.
iAgent Protocolתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה iAgent Protocol (AGNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iAgent Protocol (AGNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iAgent Protocol.
הבנת הטוקנומיקה של iAgent Protocol (AGNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
