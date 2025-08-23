מה זהiAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול iAgent Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקAGNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים iAgent Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךiAgent Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

iAgent Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iAgent Protocol (AGNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iAgent Protocol (AGNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iAgent Protocol.

בדוק את iAgent Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

iAgent Protocol (AGNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iAgent Protocol (AGNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות iAgent Protocol (AGNT)

מחפש איך לקנותiAgent Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש iAgent Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AGNT למטבעות מקומיים

נסה ממיר

iAgent Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iAgent Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iAgent Protocol כמה שווה iAgent Protocol (AGNT) היום? החי AGNTהמחיר ב USD הוא 0.001396 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי AGNT ל USD? $ 0.001396 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של AGNT ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של iAgent Protocol? שווי השוק של AGNT הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של AGNT? ההיצע במחזור של AGNT הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGNT? ‏‏AGNT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0204407079781192 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGNT? AGNT ‏‏רשם מחירATL של 0.000801109477813986 USD . מהו נפח המסחר של AGNT? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGNT הוא $ 1.46K USD . האם AGNT יעלה השנה? AGNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

