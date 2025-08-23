עוד על AGNT

iAgent Protocol סֵמֶל

iAgent Protocol מְחִיר(AGNT)

iAgent Protocol (AGNT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:29 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) מידע על מחיר (USD)

iAgent Protocol (AGNT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001396. במהלך 24 השעות האחרונות, AGNT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0012 לבין שיא של $ 0.001396, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGNTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0204407079781192, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000801109477813986.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGNT השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, +2.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

iAgent Protocol (AGNT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של iAgent Protocol הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.46K. ההיצע במחזור של AGNT הוא 0.00, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.40M.

iAgent Protocol (AGNT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של iAgent Protocolהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00003895+2.87%
30 ימים$ -0.000353-20.19%
60 ימים$ -0.000611-30.45%
90 ימים$ -0.001974-58.58%
iAgent Protocol שינוי מחיר היום

היום,AGNT רשם שינוי של $ +0.00003895 (+2.87%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

iAgent Protocol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000353 (-20.19%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

iAgent Protocol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AGNT ראה שינוי של $ -0.000611 (-30.45%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

iAgent Protocol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001974 (-58.58%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iAgent Protocol (AGNT)?

בדוק את iAgent Protocol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהiAgent Protocol (AGNT)

Create, Own and Monetize your AI agents for Gaming. iAgent empowers gamers to train their own AI agents from gameplay footage, powered by Depin thereby creating a New digital asset class on the blockchain.

iAgent Protocol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול iAgent Protocolההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAGNT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים iAgent Protocolאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךiAgent Protocol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

iAgent Protocolתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה iAgent Protocol (AGNT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות iAgent Protocol (AGNT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור iAgent Protocol.

בדוק את iAgent Protocol תחזית המחיר עכשיו‏!

iAgent Protocol (AGNT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של iAgent Protocol (AGNT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGNT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות iAgent Protocol (AGNT)

מחפש איך לקנותiAgent Protocol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש iAgent Protocolב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AGNT למטבעות מקומיים

iAgent Protocol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iAgent Protocol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרiAgent Protocol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iAgent Protocol

כמה שווה iAgent Protocol (AGNT) היום?
החי AGNTהמחיר ב USD הוא 0.001396 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGNT ל USD?
המחיר הנוכחי של AGNT ל USD הוא $ 0.001396. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של iAgent Protocol?
שווי השוק של AGNT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGNT?
ההיצע במחזור של AGNT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGNT?
‏‏AGNT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0204407079781192 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGNT?
AGNT ‏‏רשם מחירATL של 0.000801109477813986 USD.
מהו נפח המסחר של AGNT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGNT הוא $ 1.46K USD.
האם AGNT יעלה השנה?
AGNT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGNT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:18:29 (UTC+8)

iAgent Protocol (AGNT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

