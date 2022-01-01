AGII (AGII) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי AGII (AGII), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

AGII (AGII) מידע AGII It's a AI Tool Generator for web3. The $AGII token powers the AGII platform. All payments for AGII products and services are made using the AGII token. AGII supports secure crypto payment processing methods as well as traditional payment channels such as credit cards, debit cards. This ensures safe and reliable transactions for users and businesses alike and a broader access. אתר רשמי: https://agii.app מסמך לבן: https://litepaper.agii.app סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0x328fD053C4BB968875aFD9aD0aF36Fcf4A0BddA9 קנה AGIIעכשיו!

AGII (AGII) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור AGII (AGII), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 30.80K $ 30.80K $ 30.80K שיא כל הזמנים: $ 0.05993 $ 0.05993 $ 0.05993 שפל כל הזמנים: $ 0.000008895995250869 $ 0.000008895995250869 $ 0.000008895995250869 מחיר נוכחי: $ 0.00000616 $ 0.00000616 $ 0.00000616 למידע נוסף על AGII (AGII) מחיר

AGII (AGII) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של AGII (AGII) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של AGII אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות AGIIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את AGIIטוקניומיקה, חקרו אתAGIIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות AGII מעוניין להוסיף את AGII (AGII) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת AGII, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות AGII ב-MEXC עכשיו!

AGII (AGII) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של AGIIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה AGII עכשיו את היסטוריית המחירים!

AGII חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן AGII עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו AGII משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה AGIIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

