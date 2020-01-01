US Aggregate Bond (AGGON) ניתוח טכני היום דף US Aggregate Bond הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AGGON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של US Aggregate Bond למטה. הירשם

US Aggregate Bond (AGGON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

US Aggregate Bond זרימת הון זרימת נטו פנימה AGGONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.