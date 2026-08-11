Aerodrome Finance (AERO) ניתוח טכני היום דף Aerodrome Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AERO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aerodrome Finance למטה. הירשם

Aerodrome Finance (AERO) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.4758 -- +15.48% +4.06% +12.66%

Aerodrome Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aerodrome Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנה מכור 7 נייטרלי 2 קנה 17 ממוצעים נעים : קנה מכור 4 נייטרלי 0 קנה 10 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.4764 0.4758 R2 0.4758 0.4754 R1 0.4755 0.4752 PP 0.4749 0.4749 S1 0.4746 0.4745 S2 0.474 0.4743 S3 0.4737 0.474

Aerodrome Finance אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -0.02M $2.31 M $2.33 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים -0.04M קניות פעילות ל-3 ימים $0.99 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.02 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.07M קניות פעילות ל-7 ימים $1.67 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.74 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Aerodrome Finance זרימת הון זרימת נטו פנימה AEROUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.24 M 0.48 2026-08-20 $1.82 M 0.49 2026-08-19 -$0.20 M 0.42 2026-08-18 -$0.15 M 0.41 2026-08-17 -$0.13 M 0.42 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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