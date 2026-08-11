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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aerodrome Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Aerodrome Finance, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Aerodrome Finance (AERO) ניתוח טכני היום

Aerodrome Finance (AERO) ניתוח טכני היום

דף Aerodrome Finance הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AERO מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aerodrome Finance למטה.

Aerodrome Finance (AERO) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.4758--+15.48%+4.06%+12.66%
למידע נוסף על Aerodrome Finance מחיר

Aerodrome Finance אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Aerodrome Finance במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנהמכור 4נייטרלי 0קנה 10
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.4764
0.4758
R2
0.4758
0.4754
R1
0.4755
0.4752
PP
0.4749
0.4749
S1
0.4746
0.4745
S2
0.474
0.4743
S3
0.4737
0.474

Aerodrome Finance אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.02M
$2.31 M
$2.33 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
-0.04M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.99 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.02 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.07M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.67 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.74 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Aerodrome Finance זרימת הון

זרימת נטו פנימהAEROUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.24 M0.48
2026-08-20$1.82 M0.49
2026-08-19-$0.20 M0.42
2026-08-18-$0.15 M0.41
2026-08-17-$0.13 M0.42

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על Aerodrome Finance

סחור ב Aerodrome Finance (AERO) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Aerodrome Finance מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTAERO
$0.4752
$0.4752$0.4752
-2.30%
6.85M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

AERO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AERO
AERO
USD
USD

1 AERO = 0.4758 USD

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