Aehr Test Systems (AEHRON) ניתוח טכני היום דף Aehr Test Systems הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של AEHRON מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Aehr Test Systems למטה. הירשם

Aehr Test Systems (AEHRON) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים -- -- -- -- --

Aehr Test Systems זרימת הון זרימת נטו פנימה AEHRONUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.