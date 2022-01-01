Aiden Labs (ADN) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Aiden Labs (ADN), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Aiden Labs (ADN) מידע Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price. אתר רשמי: https://www.aidenlabs.ai/ מסמך לבן: https://aiden-labs.gitbook.io/aiden-labs/whitepaper סייר בלוקים: https://bscscan.com/token/0xf7A2A10b9f4AA9fBF057620f0da2169FfBC1e134 קנה ADNעכשיו!

Aiden Labs (ADN) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Aiden Labs (ADN), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 4.00B $ 4.00B $ 4.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.08M $ 5.08M $ 5.08M שיא כל הזמנים: $ 0.04242 $ 0.04242 $ 0.04242 שפל כל הזמנים: -- -- -- מחיר נוכחי: $ 0.00127 $ 0.00127 $ 0.00127 למידע נוסף על Aiden Labs (ADN) מחיר

Aiden Labs (ADN) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Aiden Labs (ADN) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ADN אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ADNהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ADNטוקניומיקה, חקרו אתADNהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ADN מעוניין להוסיף את Aiden Labs (ADN) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ADN, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ADN ב-MEXC עכשיו!

Aiden Labs (ADN) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ADNעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ADN עכשיו את היסטוריית המחירים!

ADN חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ADN עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ADN משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ADNעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

