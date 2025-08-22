Aiden Labs (ADN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00146. במהלך 24 השעות האחרונות, ADN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00144 לבין שיא של $ 0.00152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Aiden Labs (ADN) מידע שוק
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 35.69K
$ 35.69K$ 35.69K
$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M
0.00
0.00 0.00
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000
0.00%
BSC
שווי השוק הנוכחי של Aiden Labs הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.69K. ההיצע במחזור של ADN הוא 0.00, עם היצע כולל של 4000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84M.
Aiden Labs (ADN) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Aiden Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ 0
0.00%
30 ימים
$ -0.00097
-39.92%
60 ימים
$ -0.00166
-53.21%
90 ימים
$ -0.00391
-72.82%
Aiden Labs שינוי מחיר היום
היום,ADN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Aiden Labs שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00097 (-39.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Aiden Labs שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ADN ראה שינוי של $ -0.00166 (-53.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Aiden Labs שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00391 (-72.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price.
