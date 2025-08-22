עוד על ADN

Aiden Labs סֵמֶל

Aiden Labs מְחִיר(ADN)

1 ADN ל USDמחיר חי:

$0.00146
$0.00146$0.00146
0.00%1D
USD
Aiden Labs (ADN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:22:55 (UTC+8)

Aiden Labs (ADN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144
24 שעות נמוך
$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152
גבוה 24 שעות

$ 0.00144
$ 0.00144$ 0.00144

$ 0.00152
$ 0.00152$ 0.00152

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-2.67%

-2.67%

Aiden Labs (ADN) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00146. במהלך 24 השעות האחרונות, ADN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00144 לבין שיא של $ 0.00152, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADNהשיא ההיסטורי של המחיר הוא --, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא --.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADN השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, 0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.67% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aiden Labs (ADN) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 35.69K
$ 35.69K$ 35.69K

$ 5.84M
$ 5.84M$ 5.84M

0.00
0.00 0.00

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

4,000,000,000
4,000,000,000 4,000,000,000

0.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של Aiden Labs הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 35.69K. ההיצע במחזור של ADN הוא 0.00, עם היצע כולל של 4000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.84M.

Aiden Labs (ADN) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Aiden Labsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 00.00%
30 ימים$ -0.00097-39.92%
60 ימים$ -0.00166-53.21%
90 ימים$ -0.00391-72.82%
Aiden Labs שינוי מחיר היום

היום,ADN רשם שינוי של $ 0 (0.00%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Aiden Labs שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00097 (-39.92%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Aiden Labs שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ADN ראה שינוי של $ -0.00166 (-53.21%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Aiden Labs שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00391 (-72.82%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Aiden Labs (ADN)?

בדוק את Aiden Labs עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAiden Labs (ADN)

Aiden Labs is the AI platform that’s helps users access their favorite AI tools, such as ChatGPT, Claude, Gemini, and Deepseek, through chat apps like Telegram. Users can generate images, videos, and conduct research all in one place for one price.

Aiden Labs זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Aiden Labsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקADN את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Aiden Labsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAiden Labs לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Aiden Labsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aiden Labs (ADN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aiden Labs (ADN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aiden Labs.

בדוק את Aiden Labs תחזית המחיר עכשיו‏!

Aiden Labs (ADN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aiden Labs (ADN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ADN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Aiden Labs (ADN)

מחפש איך לקנותAiden Labs? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Aiden Labsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ADN למטבעות מקומיים

1 Aiden Labs(ADN) ל VND
38.4199
1 Aiden Labs(ADN) ל AUD
A$0.0022338
1 Aiden Labs(ADN) ל GBP
0.0010804
1 Aiden Labs(ADN) ל EUR
0.001241
1 Aiden Labs(ADN) ל USD
$0.00146
1 Aiden Labs(ADN) ל MYR
RM0.006132
1 Aiden Labs(ADN) ל TRY
0.0598454
1 Aiden Labs(ADN) ל JPY
¥0.21462
1 Aiden Labs(ADN) ל ARS
ARS$1.92866
1 Aiden Labs(ADN) ל RUB
0.118041
1 Aiden Labs(ADN) ל INR
0.127823
1 Aiden Labs(ADN) ל IDR
Rp23.5483838
1 Aiden Labs(ADN) ל KRW
2.0249616
1 Aiden Labs(ADN) ל PHP
0.0827966
1 Aiden Labs(ADN) ל EGP
￡E.0.0707954
1 Aiden Labs(ADN) ל BRL
R$0.0079424
1 Aiden Labs(ADN) ל CAD
C$0.0020148
1 Aiden Labs(ADN) ל BDT
0.1759884
1 Aiden Labs(ADN) ל NGN
2.2289966
1 Aiden Labs(ADN) ל COP
$5.84
1 Aiden Labs(ADN) ל ZAR
R.0.0255792
1 Aiden Labs(ADN) ל UAH
0.0598016
1 Aiden Labs(ADN) ל VES
Bs0.2044
1 Aiden Labs(ADN) ל CLP
$1.40014
1 Aiden Labs(ADN) ל PKR
Rs0.4105666
1 Aiden Labs(ADN) ל KZT
0.7778296
1 Aiden Labs(ADN) ל THB
฿0.0473478
1 Aiden Labs(ADN) ל TWD
NT$0.0444716
1 Aiden Labs(ADN) ל AED
د.إ0.0053582
1 Aiden Labs(ADN) ל CHF
Fr0.001168
1 Aiden Labs(ADN) ל HKD
HK$0.0114026
1 Aiden Labs(ADN) ל AMD
֏0.5528144
1 Aiden Labs(ADN) ל MAD
.د.م0.0130962
1 Aiden Labs(ADN) ל MXN
$0.0272144
1 Aiden Labs(ADN) ל SAR
ريال0.005475
1 Aiden Labs(ADN) ל PLN
0.0053144
1 Aiden Labs(ADN) ל RON
лв0.0062926
1 Aiden Labs(ADN) ל SEK
kr0.0138992
1 Aiden Labs(ADN) ל BGN
лв0.0024236
1 Aiden Labs(ADN) ל HUF
Ft0.4954072
1 Aiden Labs(ADN) ל CZK
0.0306162
1 Aiden Labs(ADN) ל KWD
د.ك0.0004453
1 Aiden Labs(ADN) ל ILS
0.0049202
1 Aiden Labs(ADN) ל AOA
Kz1.3308922
1 Aiden Labs(ADN) ל BHD
.د.ب0.00055042
1 Aiden Labs(ADN) ל BMD
$0.00146
1 Aiden Labs(ADN) ל DKK
kr0.0093002
1 Aiden Labs(ADN) ל HNL
L0.0378578
1 Aiden Labs(ADN) ל MUR
0.0666344
1 Aiden Labs(ADN) ל NAD
$0.0255208
1 Aiden Labs(ADN) ל NOK
kr0.014746
1 Aiden Labs(ADN) ל NZD
$0.002482
1 Aiden Labs(ADN) ל PAB
B/.0.00146
1 Aiden Labs(ADN) ל PGK
K0.0061028
1 Aiden Labs(ADN) ל QAR
ر.ق0.0052706
1 Aiden Labs(ADN) ל RSD
дин.0.1461314

Aiden Labs מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Aiden Labs, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרAiden Labs הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Aiden Labs

כמה שווה Aiden Labs (ADN) היום?
החי ADNהמחיר ב USD הוא 0.00146 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ADN ל USD?
המחיר הנוכחי של ADN ל USD הוא $ 0.00146. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aiden Labs?
שווי השוק של ADN הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ADN?
ההיצע במחזור של ADN הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ADN?
‏‏ADN השיג מחיר שיא (ATH) של -- USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ADN?
ADN ‏‏רשם מחירATL של -- USD.
מהו נפח המסחר של ADN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ADN הוא $ 35.69K USD.
האם ADN יעלה השנה?
ADN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ADN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:22:55 (UTC+8)

Aiden Labs (ADN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ADN-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ADN
ADN
USD
USD

1 ADN = 0.00146 USD

מסחרADN

USDTADN
$0.00146
$0.00146$0.00146
0.00%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד