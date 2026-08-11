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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The AI Prophecy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על The AI Prophecy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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The AI Prophecy (ACT) ניתוח טכני היום

The AI Prophecy (ACT) ניתוח טכני היום

דף The AI Prophecy הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The AI Prophecy למטה.

The AI Prophecy (ACT) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.011034--+16.23%+21.94%-13.33%
למידע נוסף על The AI Prophecy מחיר

The AI Prophecy אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The AI Prophecy במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
נייטרלי
מכור 11
נייטרלי 2
קנה 13
ממוצעים נעים:נייטרלימכור 8נייטרלי 0קנה 6
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 2קנה 7
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.011032
0.011032
R2
0.011032
0.011031
R1
0.011031
0.011031
PP
0.011031
0.011031
S1
0.01103
0.01103
S2
0.01103
0.01103
S3
0.011029
0.01103

The AI Prophecy אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-1.15M
$10.55 M
$11.70 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.10 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.01M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.29 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.30 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

The AI Prophecy זרימת הון

זרימת נטו פנימהACTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.01 M0.01
2026-08-20$0.03 M0.01
2026-08-19-$0.01 M0.01
2026-08-18-$0.07 M0.01
2026-08-17-$0.08 M0.01

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על The AI Prophecy

סחור ב The AI Prophecy (ACT) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב The AI Prophecy מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTACT
$0.011033
$0.011033$0.011033
-0.30%
5.95M (USDT)
/USDCACT
$0.011039
$0.011039$0.011039
-0.20%
5.23M (USDT)

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המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

ACT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ACT
ACT
USD
USD

1 ACT = 0.011034 USD

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