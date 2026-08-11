The AI Prophecy (ACT) ניתוח טכני היום דף The AI Prophecy הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של ACT מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של The AI Prophecy למטה. הירשם

The AI Prophecy (ACT) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.011034 -- +16.23% +21.94% -13.33%

The AI Prophecy אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של The AI Prophecy במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה נייטרלי מכור 11 נייטרלי 2 קנה 13 ממוצעים נעים : נייטרלי מכור 8 נייטרלי 0 קנה 6 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 2 קנה 7 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.011032 0.011032 R2 0.011032 0.011031 R1 0.011031 0.011031 PP 0.011031 0.011031 S1 0.01103 0.01103 S2 0.01103 0.01103 S3 0.011029 0.01103

The AI Prophecy אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה -1.15M $10.55 M $11.70 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.00M קניות פעילות ל-3 ימים $0.10 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.11 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.01M קניות פעילות ל-7 ימים $0.29 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.30 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. The AI Prophecy זרימת הון זרימת נטו פנימה ACTUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.01 M 0.01 2026-08-20 $0.03 M 0.01 2026-08-19 -$0.01 M 0.01 2026-08-18 -$0.07 M 0.01 2026-08-17 -$0.08 M 0.01 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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