AAA Cat סֵמֶל

AAA Cat מְחִיר(AAACAT)

1 AAACAT ל USDמחיר חי:

$0.00003726
$0.00003726$0.00003726
-3.54%1D
USD
AAA Cat (AAACAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:47:08 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00003265
$ 0.00003265$ 0.00003265
24 שעות נמוך
$ 0.000043
$ 0.000043$ 0.000043
גבוה 24 שעות

$ 0.00003265
$ 0.00003265$ 0.00003265

$ 0.000043
$ 0.000043$ 0.000043

$ 0.003230805141191998
$ 0.003230805141191998$ 0.003230805141191998

$ 0.000030652688649034
$ 0.000030652688649034$ 0.000030652688649034

+3.00%

-3.54%

-60.06%

-60.06%

AAA Cat (AAACAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00003736. במהלך 24 השעות האחרונות, AAACAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00003265 לבין שיא של $ 0.000043, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAACATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.003230805141191998, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000030652688649034.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAACAT השתנה ב +3.00% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-60.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AAA Cat (AAACAT) מידע שוק

No.4899

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 57.54K
$ 57.54K$ 57.54K

$ 373.60K
$ 373.60K$ 373.60K

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

SUI

שווי השוק הנוכחי של AAA Cat הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 57.54K. ההיצע במחזור של AAACAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 373.60K.

AAA Cat (AAACAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של AAA Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0000013674-3.54%
30 ימים$ -0.00007198-65.84%
60 ימים$ -0.00005214-58.26%
90 ימים$ -0.00010833-74.36%
AAA Cat שינוי מחיר היום

היום,AAACAT רשם שינוי של $ -0.0000013674 (-3.54%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

AAA Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00007198 (-65.84%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

AAA Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,AAACAT ראה שינוי של $ -0.00005214 (-58.26%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

AAA Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00010833 (-74.36%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של AAA Cat (AAACAT)?

בדוק את AAA Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהAAA Cat (AAACAT)

aaa cat is a meme coin on the Sui chain.

AAA Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול AAA Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקAAACAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים AAA Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךAAA Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

AAA Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AAA Cat (AAACAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AAA Cat (AAACAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AAA Cat.

בדוק את AAA Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

AAA Cat (AAACAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AAA Cat (AAACAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAACAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות AAA Cat (AAACAT)

מחפש איך לקנותAAA Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש AAA Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

AAACAT למטבעות מקומיים

AAA Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של AAA Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרAAA Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על AAA Cat

כמה שווה AAA Cat (AAACAT) היום?
החי AAACATהמחיר ב USD הוא 0.00003736 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAACAT ל USD?
המחיר הנוכחי של AAACAT ל USD הוא $ 0.00003736. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AAA Cat?
שווי השוק של AAACAT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAACAT?
ההיצע במחזור של AAACAT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAACAT?
‏‏AAACAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.003230805141191998 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAACAT?
AAACAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000030652688649034 USD.
מהו נפח המסחר של AAACAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAACAT הוא $ 57.54K USD.
האם AAACAT יעלה השנה?
AAACAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAACAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:47:08 (UTC+8)

AAA Cat (AAACAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

AAACAT-ל-USD מחשבון

סְכוּם

AAACAT
AAACAT
USD
USD

1 AAACAT = 0.00003736 USD

$0.00003726
