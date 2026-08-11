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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על A, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על A, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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A (A) ניתוח טכני היום

A (A) ניתוח טכני היום

דף A הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של A מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של A למטה.

A (A) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.06952--+11.66%+3.23%-10.89%
למידע נוסף על A מחיר

A אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של A במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 1
קנה 22
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 1קנה 8
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0695
0.06947
R2
0.06947
0.06945
R1
0.06945
0.06944
PP
0.06942
0.06942
S1
0.0694
0.0694
S2
0.06937
0.06939
S3
0.06935
0.06937

A אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.03M
$1.97 M
$1.94 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.12 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.11 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.14M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.52 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$1.65 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

A זרימת הון

זרימת נטו פנימהAUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.03 M0.07
2026-08-20$0.03 M0.07
2026-08-19$0.04 M0.06
2026-08-18-$0.06 M0.06
2026-08-17$0.02 M0.06

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTA
$0.06952
$0.06952$0.06952
+1.92%
908.19K (USDT)
/BTCA
$0.0000009591
$0.0000009591$0.0000009591
+2.19%
137.64K (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

A-ל-USD מחשבון

סְכוּם

A
A
USD
USD

1 A = 0.06952 USD

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