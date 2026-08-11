A (A) ניתוח טכני היום דף A הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של A מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של A למטה. הירשם

A (A) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.06952 -- +11.66% +3.23% -10.89%

A אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של A במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 22 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 1 קנה 8 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.0695 0.06947 R2 0.06947 0.06945 R1 0.06945 0.06944 PP 0.06942 0.06942 S1 0.0694 0.0694 S2 0.06937 0.06939 S3 0.06935 0.06937

A אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.03M $1.97 M $1.94 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $1.12 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.11 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.14M קניות פעילות ל-7 ימים $1.52 M מכירות פעילות ל-7 ימים $1.65 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. A זרימת הון זרימת נטו פנימה AUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.03 M 0.07 2026-08-20 $0.03 M 0.07 2026-08-19 $0.04 M 0.06 2026-08-18 -$0.06 M 0.06 2026-08-17 $0.02 M 0.06 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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