777FuckIlluminatiWorldwid מחיר היום

מחיר 777FuckIlluminatiWorldwid (FIW) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.21% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ FIW ל USD הוא $ 0 לכל FIW.

777FuckIlluminatiWorldwid כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 88,807, עם היצע במחזור של 988.67M FIW. ב‑24 השעות האחרונות, FIW סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00389975, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, FIW נע ב +0.10% בשעה האחרונה ו +12.09% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

777FuckIlluminatiWorldwid (FIW) מידע שוק

שווי שוק $ 88.81K$ 88.81K $ 88.81K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 88.81K$ 88.81K $ 88.81K אספקת מחזור 988.67M 988.67M 988.67M אספקה כוללת 988,665,962.451419 988,665,962.451419 988,665,962.451419

שווי השוק הנוכחי של 777FuckIlluminatiWorldwid הוא $ 88.81K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FIW הוא 988.67M, עם היצע כולל של 988665962.451419. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 88.81K.