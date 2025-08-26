4TRUMP (4WIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.00042457 גבוה 24 שעות $ 0.00045231 שיא כל הזמנים $ 0.14474 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00023574 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -4.45% שינוי מחיר (7D) -3.82%

4TRUMP (4WIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00042762. במהלך 24 השעות האחרונות, 4WIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00042457 לבין שיא של $ 0.00045231, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4WINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14474, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00023574.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4WIN השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4TRUMP (4WIN) מידע שוק

שווי שוק $ 20.12K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.12K אספקת מחזור 47.05M אספקה כוללת 47,046,285.692677

שווי השוק הנוכחי של 4TRUMP הוא $ 20.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4WIN הוא 47.05M, עם היצע כולל של 47046285.692677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.12K.