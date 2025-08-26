עוד על 4WIN

4TRUMP מחיר (4WIN)

1 4WIN ל USDמחיר חי:

$0.00042762
$0.00042762
-4.40%1D
4TRUMP (4WIN) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:04:56 (UTC+8)

4TRUMP (4WIN) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.22%

-4.45%

-3.82%

-3.82%

4TRUMP (4WIN) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00042762. במהלך 24 השעות האחרונות, 4WIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00042457 לבין שיא של $ 0.00045231, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 4WINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.14474, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00023574.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 4WIN השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -4.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.82% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4TRUMP (4WIN) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של 4TRUMP הוא $ 20.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 4WIN הוא 47.05M, עם היצע כולל של 47046285.692677. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.12K.

4TRUMP (4WIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 4TRUMPל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4TRUMP ל USDהיה . $ -0.0000099621.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4TRUMP ל USDהיה $ +0.0001082881.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 4TRUMPל USDהיה $ +0.00000822047235060947.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-4.45%
30 ימים$ -0.0000099621-2.32%
60 ימים$ +0.0001082881+25.32%
90 ימים$ +0.00000822047235060947+1.96%

מה זה4TRUMP (4WIN)

What is the project about? 4TRUMP (4WIN) is a revolutionary meme coin that aims to unite the power of meme culture and the spirit of innovation under one banner. The project draws inspiration from the enigmatic figures of Donald Trump, blending their influence and the meme-centric ethos into a cryptocurrency that is as engaging as it is powerful. With the vision of creating a meme coin that transcends the boundaries of traditional digital currencies, 4TRUMP (4WIN) is poised to redefine the landscape of meme coins in the blockchain ecosystem. What makes your project unique? The unique concept of truly a decentralized platform, renounced contract and exceptional development team backing the project have seen 4TRUMP grow massively and achieve alot of success in a short time frame History of your project? We set out to create a community-driven token with strong tokenomics, transparency, and fun. Since then, 4TRUMP has established itself as a leading player in the world of meme tokens, with a growing community and exciting plans for the future. What's next for your project? We're focused on building a strong and sustainable token economy that rewards long-term holders and fosters a vibrant community. What can your token be used for? 4TRUMP (4WIN) is a meme-focused cryptocurrency on the Solana blockchain, creatively leveraging political and pop culture themes for community engagement and humor. This token embodies the playful spirit of meme culture in the crypto sphere, attracting participants interested in speculative investments tied to cultural phenomena As a community-driven project, it aims to capitalize on the virality of memes, encouraging a fun and engaging atmosphere among its holders.

4TRUMPתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 4TRUMP (4WIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 4TRUMP (4WIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 4TRUMP.

בדוק את 4TRUMP תחזית המחיר עכשיו‏!

4WIN למטבעות מקומיים

4TRUMP (4WIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 4TRUMP (4WIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 4WIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 4TRUMP (4WIN)

כמה שווה 4TRUMP (4WIN) היום?
החי 4WINהמחיר ב USD הוא 0.00042762 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 4WIN ל USD?
המחיר הנוכחי של 4WIN ל USD הוא $ 0.00042762. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 4TRUMP?
שווי השוק של 4WIN הוא $ 20.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 4WIN?
ההיצע במחזור של 4WIN הוא 47.05M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 4WIN?
‏‏4WIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0.14474 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 4WIN?
4WIN ‏‏רשם מחירATL של 0.00023574 USD.
מהו נפח המסחר של 4WIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 4WIN הוא -- USD.
האם 4WIN יעלה השנה?
4WIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 4WIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
4TRUMP (4WIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.