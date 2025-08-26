עוד על FOUR

FOUR מידע על מחיר

FOUR אתר רשמי

FOUR טוקניומיקה

FOUR תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

4th Pillar FOUR סֵמֶל

4th Pillar FOUR מחיר (FOUR)

לא רשום

1 FOUR ל USDמחיר חי:

$0.00020164
$0.00020164$0.00020164
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
4th Pillar FOUR (FOUR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:53 (UTC+8)

4th Pillar FOUR (FOUR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.07579
$ 0.07579$ 0.07579

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-3.64%

-3.64%

4th Pillar FOUR (FOUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOUR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4th Pillar FOUR (FOUR) מידע שוק

$ 41.44K
$ 41.44K$ 41.44K

--
----

$ 80.66K
$ 80.66K$ 80.66K

205.53M
205.53M 205.53M

400,000,000.0
400,000,000.0 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של 4th Pillar FOUR הוא $ 41.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOUR הוא 205.53M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.66K.

4th Pillar FOUR (FOUR) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 4th Pillar FOURל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4th Pillar FOUR ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של4th Pillar FOUR ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 4th Pillar FOURל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-10.74%
60 ימים$ 0+18.70%
90 ימים$ 0--

מה זה4th Pillar FOUR (FOUR)

FOUR token; technical component solving RTA, MTO & Grant models in the ecosystem of Web3 Communication.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

4th Pillar FOUR (FOUR) משאב

האתר הרשמי

4th Pillar FOURתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 4th Pillar FOUR (FOUR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 4th Pillar FOUR (FOUR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 4th Pillar FOUR.

בדוק את 4th Pillar FOUR תחזית המחיר עכשיו‏!

FOUR למטבעות מקומיים

4th Pillar FOUR (FOUR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 4th Pillar FOUR (FOUR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על FOUR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 4th Pillar FOUR (FOUR)

כמה שווה 4th Pillar FOUR (FOUR) היום?
החי FOURהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי FOUR ל USD?
המחיר הנוכחי של FOUR ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 4th Pillar FOUR?
שווי השוק של FOUR הוא $ 41.44K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של FOUR?
ההיצע במחזור של FOUR הוא 205.53M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של FOUR?
‏‏FOUR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07579 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של FOUR?
FOUR ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של FOUR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור FOUR הוא -- USD.
האם FOUR יעלה השנה?
FOUR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את FOUR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:37:53 (UTC+8)

4th Pillar FOUR (FOUR) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.