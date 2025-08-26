4th Pillar FOUR (FOUR) מידע על מחיר (USD)

4th Pillar FOUR (FOUR) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, FOUR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. FOURהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07579, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, FOUR השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

4th Pillar FOUR (FOUR) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של 4th Pillar FOUR הוא $ 41.44K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של FOUR הוא 205.53M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 80.66K.