42069COIN מחיר (42069COIN)

1 42069COIN ל USDמחיר חי:

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
42069COIN (42069COIN) טבלת מחירים חיה
42069COIN (42069COIN) מידע על מחיר (USD)

42069COIN (42069COIN) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, 42069COIN נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 42069COINהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 42069COIN השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -12.01% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.89% ב-7 הימים האחרונים.

שווי השוק הנוכחי של 42069COIN הוא $ 26.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של 42069COIN הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999690428.117664. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 26.14K.

42069COIN (42069COIN) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של 42069COINל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר של42069COIN ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר של42069COIN ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של 42069COINל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-12.01%
30 ימים$ 0+8.63%
60 ימים$ 0+5.23%
90 ימים$ 0--

מה זה42069COIN (42069COIN)

The Ultimate Meme-coin - This is a meme coin based around developing a strong community day by day. This is a long term token. - The community has idea's to use RWA and tie it into the token down the line. It is also based around the Holiday 4.20 which happens to be a Holiday this year, but tied closely to ELON Musk (since he was born 69 days after 4.20). Backed by KOL's, formed by Degens. The community as in WE have set the bar high to achieve.

42069COIN (42069COIN) משאב

42069COINתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה 42069COIN (42069COIN) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות 42069COIN (42069COIN) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור 42069COIN.

בדוק את 42069COIN תחזית המחיר עכשיו‏!

42069COIN למטבעות מקומיים

42069COIN (42069COIN) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של 42069COIN (42069COIN) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 42069COIN הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על 42069COIN (42069COIN)

כמה שווה 42069COIN (42069COIN) היום?
החי 42069COINהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 42069COIN ל USD?
המחיר הנוכחי של 42069COIN ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של 42069COIN?
שווי השוק של 42069COIN הוא $ 26.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 42069COIN?
ההיצע במחזור של 42069COIN הוא 999.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 42069COIN?
‏‏42069COIN השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 42069COIN?
42069COIN ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של 42069COIN?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 42069COIN הוא -- USD.
האם 42069COIN יעלה השנה?
42069COIN ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 42069COIN תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
42069COIN (42069COIN) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.