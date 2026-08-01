3place מחיר היום

מחיר 3place (3PLACE) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 5.59% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ 3PLACE ל USD הוא $ 0 לכל 3PLACE.

3place כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 218,227, עם היצע במחזור של 972.44M 3PLACE. ב‑24 השעות האחרונות, 3PLACE סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, 3PLACE נע ב -10.56% בשעה האחרונה ו +31.87% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 68.74K.

3place (3PLACE) מידע שוק

שווי שוק $ 218.23K$ 218.23K $ 218.23K נפח (24 שעות) $ 68.74K$ 68.74K $ 68.74K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 218.23K$ 218.23K $ 218.23K אספקת מחזור 972.44M 972.44M 972.44M אספקה כוללת 972,444,006.359742 972,444,006.359742 972,444,006.359742

שווי השוק הנוכחי של 3place הוא $ 218.23K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 68.74K. ההיצע במחזור של 3PLACE הוא 972.44M, עם היצע כולל של 972444006.359742. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 218.23K.