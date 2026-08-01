360noscope420blazeit מחיר היום

מחיר 360noscope420blazeit (MLG) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MLG ל USD הוא $ 0 לכל MLG.

360noscope420blazeit כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 730,751, עם היצע במחזור של 997.47M MLG. ב‑24 השעות האחרונות, MLG סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.187194, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MLG נע ב -0.42% בשעה האחרונה ו +9.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 343.71K.

360noscope420blazeit (MLG) מידע שוק

שווי שוק $ 730.75K$ 730.75K $ 730.75K נפח (24 שעות) $ 343.71K$ 343.71K $ 343.71K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 730.75K$ 730.75K $ 730.75K אספקת מחזור 997.47M 997.47M 997.47M אספקה כוללת 997,466,564.531991 997,466,564.531991 997,466,564.531991

שווי השוק הנוכחי של 360noscope420blazeit הוא $ 730.75K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 343.71K. ההיצע במחזור של MLG הוא 997.47M, עם היצע כולל של 997466564.531991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 730.75K.