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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DoubleZero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על DoubleZero, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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2Z מידע על מחיר

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DoubleZero (2Z) ניתוח טכני היום

DoubleZero (2Z) ניתוח טכני היום

דף DoubleZero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של 2Z מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DoubleZero למטה.

DoubleZero (2Z) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.05383--+10.48%-17.38%-49.46%
למידע נוסף על DoubleZero מחיר

DoubleZero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DoubleZero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 4
קנה 19
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 3נייטרלי 4קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.05378
0.05377
R2
0.05377
0.05377
R1
0.05377
0.05377
PP
0.05376
0.05376
S1
0.05376
0.05376
S2
0.05375
0.05376
S3
0.05375
0.05375

DoubleZero אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.23M
$1.65 M
$1.43 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.03M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.28 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.25 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.06M
קניות פעילות ל-7 ימים
$1.04 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.98 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

DoubleZero זרימת הון

זרימת נטו פנימה2ZUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21-$0.04 M0.05
2026-08-20-$0.08 M0.05
2026-08-19$0.02 M0.05
2026-08-18-$0.04 M0.05
2026-08-17$0.10 M0.05

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב DoubleZero (2Z) בשווקים של MEXC

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זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDT2Z
$0.05381
$0.05381$0.05381
+1.20%
2.59M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

2Z-ל-USD מחשבון

סְכוּם

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.05383 USD

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