DoubleZero (2Z) ניתוח טכני היום דף DoubleZero הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של 2Z מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של DoubleZero למטה. הירשם

DoubleZero (2Z) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.05383 -- +10.48% -17.38% -49.46%

DoubleZero אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של DoubleZero במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 19 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 0 נייטרלי 0 קנה 14 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 3 נייטרלי 4 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.05378 0.05377 R2 0.05377 0.05377 R1 0.05377 0.05377 PP 0.05376 0.05376 S1 0.05376 0.05376 S2 0.05375 0.05376 S3 0.05375 0.05375

DoubleZero אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.23M $1.65 M $1.43 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.03M קניות פעילות ל-3 ימים $0.28 M מכירות פעילות ל-3 ימים $0.25 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים 0.06M קניות פעילות ל-7 ימים $1.04 M מכירות פעילות ל-7 ימים $0.98 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. DoubleZero זרימת הון זרימת נטו פנימה 2ZUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 -$0.04 M 0.05 2026-08-20 -$0.08 M 0.05 2026-08-19 $0.02 M 0.05 2026-08-18 -$0.04 M 0.05 2026-08-17 $0.10 M 0.05 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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