23 Turtles (AI23T) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00587406$ 0.00587406 $ 0.00587406 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -4.98% שינוי מחיר (7D) +3.46% שינוי מחיר (7D) +3.46%

23 Turtles (AI23T) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AI23T נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AI23Tהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00587406, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AI23T השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -4.98% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.46% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

23 Turtles (AI23T) מידע שוק

שווי שוק $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K אספקת מחזור 999.87M 999.87M 999.87M אספקה כוללת 999,871,434.05889 999,871,434.05889 999,871,434.05889

שווי השוק הנוכחי של 23 Turtles הוא $ 15.57K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AI23T הוא 999.87M, עם היצע כולל של 999871434.05889. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.57K.