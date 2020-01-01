1Reward Token (1RT) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי 1Reward Token (1RT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

1Reward Token (1RT) מידע

אתר רשמי:
https://1move.io/

1Reward Token (1RT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור 1Reward Token (1RT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 0.00
ההיצע הכולל:
$ 2.10B
אספקה במחזור:
$ 0.00
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 102.68M
שיא כל הזמנים:
$ 1.74
שפל כל הזמנים:
$ 0.03069443
מחיר נוכחי:
$ 0.04889368
1Reward Token (1RT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של 1Reward Token (1RT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של 1RT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות 1RTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את 1RTטוקניומיקה, חקרו את1RTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

1RT חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן 1RT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו 1RT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.