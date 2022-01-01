Bitcoin Cats (1CAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Bitcoin Cats (1CAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Bitcoin Cats (1CAT) מידע Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others. אתר רשמי: https://www.bitcoincats.world/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x508e00d5cef397b02d260d035e5ee80775e4c821 קנה 1CATעכשיו!

Bitcoin Cats (1CAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Bitcoin Cats (1CAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 1.22M $ 1.22M $ 1.22M שיא כל הזמנים: $ 0.01688 $ 0.01688 $ 0.01688 שפל כל הזמנים: $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 $ 0.000194261263790231 מחיר נוכחי: $ 0.0002446 $ 0.0002446 $ 0.0002446 למידע נוסף על Bitcoin Cats (1CAT) מחיר

Bitcoin Cats (1CAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cats (1CAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של 1CAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות 1CATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את 1CATטוקניומיקה, חקרו את1CATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Bitcoin Cats (1CAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של 1CATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה 1CAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

1CAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן 1CAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו 1CAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה 1CATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

