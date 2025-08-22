עוד על 1CAT

Bitcoin Cats סֵמֶל

Bitcoin Cats מְחִיר(1CAT)

Bitcoin Cats (1CAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:46:38 (UTC+8)

Bitcoin Cats (1CAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
Bitcoin Cats (1CAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002912. במהלך 24 השעות האחרונות, 1CAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002912 לבין שיא של $ 0.0003342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1CATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.016101506977943353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000194261263790231.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1CAT השתנה ב -2.74% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Bitcoin Cats (1CAT) מידע שוק

No.4565

ETH

שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cats הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 224.40. ההיצע במחזור של 1CAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.

Bitcoin Cats (1CAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Bitcoin Catsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000019679-6.32%
30 ימים$ +0.0000148+5.35%
60 ימים$ +0.0000716+32.60%
90 ימים$ +0.0000161+5.85%
Bitcoin Cats שינוי מחיר היום

היום,1CAT רשם שינוי של $ -0.000019679 (-6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000148 (+5.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,1CAT ראה שינוי של $ +0.0000716 (+32.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000161 (+5.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitcoin Cats (1CAT)?

בדוק את Bitcoin Cats עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהBitcoin Cats (1CAT)

Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.

Bitcoin Cats זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitcoin Catsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוק1CAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitcoin Catsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoin Cats לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Bitcoin Catsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Bitcoin Cats (1CAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Cats (1CAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Cats.

בדוק את Bitcoin Cats תחזית המחיר עכשיו‏!

Bitcoin Cats (1CAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cats (1CAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1CAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Bitcoin Cats (1CAT)

מחפש איך לקנותBitcoin Cats? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitcoin Catsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

1CAT למטבעות מקומיים

1 Bitcoin Cats(1CAT) ל VND
7.662928
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל AUD
A$0.000448448
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל GBP
0.000215488
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל EUR
0.00024752
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל USD
$0.0002912
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל MYR
RM0.00122304
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל TRY
0.0119392
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל JPY
¥0.0428064
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל ARS
ARS$0.3846752
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל RUB
0.02347072
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל INR
0.025503296
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל IDR
Rp4.696773536
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל KRW
0.404441856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל PHP
0.0165256
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל EGP
￡E.0.014126112
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל BRL
R$0.001584128
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל CAD
C$0.000401856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל BDT
0.035101248
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל NGN
0.444577952
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל COP
$1.1648
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל ZAR
R.0.005104736
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל UAH
0.011927552
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל VES
Bs0.040768
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל CLP
$0.2792608
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל PKR
Rs0.081888352
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל KZT
0.155139712
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל THB
฿0.00944944
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל TWD
NT$0.008875776
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל AED
د.إ0.001068704
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל CHF
Fr0.00023296
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל HKD
HK$0.002274272
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל AMD
֏0.110259968
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל MAD
.د.م0.002612064
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל MXN
$0.005427968
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל SAR
ريال0.001092
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל PLN
0.001059968
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל RON
лв0.001257984
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל SEK
kr0.002772224
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל BGN
лв0.000486304
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל HUF
Ft0.099045856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל CZK
0.006112288
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל KWD
د.ك0.000088816
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל ILS
0.000984256
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל AOA
Kz0.265449184
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל BHD
.د.ب0.0001097824
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל BMD
$0.0002912
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל DKK
kr0.001857856
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל HNL
L0.007550816
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל MUR
0.013290368
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל NAD
$0.005090176
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל NOK
kr0.002946944
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל NZD
$0.00049504
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל PAB
B/.0.0002912
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל PGK
K0.001217216
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל QAR
ر.ق0.001051232
1 Bitcoin Cats(1CAT) ל RSD
дин.0.029184064

Bitcoin Cats מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Bitcoin Cats, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרBitcoin Cats הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Bitcoin Cats

כמה שווה Bitcoin Cats (1CAT) היום?
החי 1CATהמחיר ב USD הוא 0.0002912 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי 1CAT ל USD?
המחיר הנוכחי של 1CAT ל USD הוא $ 0.0002912. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Bitcoin Cats?
שווי השוק של 1CAT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של 1CAT?
ההיצע במחזור של 1CAT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של 1CAT?
‏‏1CAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.016101506977943353 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של 1CAT?
1CAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000194261263790231 USD.
מהו נפח המסחר של 1CAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור 1CAT הוא $ 224.40 USD.
האם 1CAT יעלה השנה?
1CAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את 1CAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 18:46:38 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

