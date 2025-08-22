Bitcoin Cats (1CAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002912. במהלך 24 השעות האחרונות, 1CAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002912 לבין שיא של $ 0.0003342, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. 1CATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.016101506977943353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000194261263790231.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, 1CAT השתנה ב -2.74% במהלך השעה האחרונה, -6.32% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+7.89% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Bitcoin Cats (1CAT) מידע שוק
No.4565
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 224.40
$ 224.40$ 224.40
$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M
0.00
0.00 0.00
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
5,000,000,000
5,000,000,000 5,000,000,000
0.00%
ETH
שווי השוק הנוכחי של Bitcoin Cats הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 224.40. ההיצע במחזור של 1CAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 5000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.46M.
Bitcoin Cats (1CAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Bitcoin Catsהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000019679
-6.32%
30 ימים
$ +0.0000148
+5.35%
60 ימים
$ +0.0000716
+32.60%
90 ימים
$ +0.0000161
+5.85%
Bitcoin Cats שינוי מחיר היום
היום,1CAT רשם שינוי של $ -0.000019679 (-6.32%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.0000148 (+5.35%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,1CAT ראה שינוי של $ +0.0000716 (+32.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Bitcoin Cats שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000161 (+5.85%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Bitcoin Cats (1CAT)?
Bitcoin Cats is the GameFi platform for the Bitcoin Ecosystem. Through mapping the Bitcoin Assets (BRC20, Ordinals NFT and others) to Ethereum (and other Layer2) networks, Bitcoin Cats brings many new elements to the Bitcoin Assets, including but not limited to Play2Earn, Staking, Farmland, SocialFi and many others.
Bitcoin Cats זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Bitcoin Catsההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוק1CAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Bitcoin Catsאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךBitcoin Cats לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Bitcoin Catsתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Bitcoin Cats (1CAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Bitcoin Cats (1CAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Bitcoin Cats.
הבנת הטוקנומיקה של Bitcoin Cats (1CAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על 1CAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Bitcoin Cats (1CAT)
מחפש איך לקנותBitcoin Cats? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Bitcoin Catsב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.